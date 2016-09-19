Evcil Hayvanlar 1 milyar dolar yedi

Organizasyonu düzenleyen Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Evcil Hayvancılık Derneği Başkanı Selçuk Çetin, bugün pet sektörünün dünya pazarında 150 milyar dolara ulaştığını bu rakamın sadece 56 milyar dolarının ABD kaynaklı olduğunu ifade etti.

Türkiye'de de geçtiğimiz yılı mama ve aksesuar satışından 1 milyar dolar ciro olarak kaydettiklerini söyleyen Selçuk Çetin, Türkiye pazarının her yıl ortalama %15 civarında büyüme yakaladığını söyledi.

Bugün 1 milyar dolarlık cirosuyla sektörün büyüme hızının daha çok e-ticaretten geldiğini ifade eden Çetin, mağazacılık alanında da her geçen gün artan bir ivme yakaladıklarını belirtti. Türkiye genelinde 3 bin 500 pet mağazası ve bin 100 pet kliniğinin yanı sıra hayvan çiftlikleri, barınaklar ve pet otelleri faaliyet gösteriyor.

Geçen yıl Almanya'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük pet fuarına sadece yerli 22 Türk şirketin katıldığını ve uluslararası fuar organizasyonlarına katılım sağlanarak iç pazarın büyümesine büyük ölçüde katkı sağlandığını ifade eden Selçuk Çetin, buna aynı zamanda her geçen gün artan evcil hayvan bakımına ilişkin talebin de neden olduğunu belirtti.

14 MİLYON KİŞİ EVCİL HAYVAN SAHİBİ

Tam olarak bir istatistik bilgisi olmasa da bugün hemen hemen hane bazında, özellikle büyük şehirlerde 14 milyonun üzerinde bir rakam tahmin ettiklerini söyleyen Çetin, bu evlerde kedi, köpek, kuş, akvaryum gibi… evcil hayvan varlığından söz etmenin mümkün olduğunu dile getirdi.

Aynı zamanda iş yerlerinde ve Anadolu'da daha çok bekçilik amaçlı köpek nüfusunun da yadsınamayacak kadar fazla olduğunu sözlerine ekledi.

FUARA 50 BİN KİŞİ BEKLENİYOR

Bu yıl 22 Eylül'de 5. Kez kapılarını açacak PETZOO fuarına katılan kurum ve kuruluşların sayısı 100 olacak. Ziyaretçiler ise tahmini 50 bin kişi olarak bekleniyor. Evcil hayvan sahipleri, veterinerler, ziraat mühendisleri, üniversiteler, barınaklar, hayvanat bahçeleri, çiftlikler, Belediyeler, Pet Shop mağazaları, pet otelleri gibi birçok kurum hedef kitle arasında. Fuara katılım sağlayan firmalar ise yalnızca kedi, köpek gibi hayvanların mama ve aksesuar ihtiyaçlarının yanı sıra tüm hayvanlara yönelik beslenme ve malzeme tedariğine ilişkin ihtiyaçlara cevap veriyor.

Fuar aynı zamanda düzenlenecek olan pek çok eğitim gösterisine, şova, köpekli spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak. PETZOO'nun bu yıl ki ana sponsoru da 26 yıldır sektörün önde gelen firmalarından Felicia Mama.