Mehmet Müezzinoğlu'ndan asgari ücretle ilgili flaş açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada önceki bakanımızın verdiği söz, sözümüzdür dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu: "Eylül ayından itibaren asgari ücretlilerin vergi kesintileri dolayısıyla alacakları net ücretler bin 230 liraya kadar düşüyor, 70 liralık bir kayıp oluşuyor. Hükümetin, önceki bakanımızın verdiği söz, sözümüzdür. Hiçbir asgari ücretlimiz bin 300 liranın altında maaş almayacak. Onu bin 300 liraya tamamlayacak bütün tedbirleri Maliye ile görüşerek son şeklini bugün veya bu hafta veririz."