Telefonu elden düşürmüyoruz

Türkiye’de sürücülerin otomobil kullanırken ilgilendiği uğraşların başında telefonla konuşmak ilk sırada geliyor

Dünyada 17 ülkedeki araç kullanıcılarını kapsayan bir araştırma, sürüş alışkanlıklarıyla ilgili dikkat çekici verileri ortaya çıkardı. LeasePlan tarafından gerçekleştirilen ankete göre, sürücülerin yüzde 81'i araç kullanırken birden fazla şeyle uğraştığını itiraf ediyor. Direksiyon başında yaygın olarak yapılan faaliyetler arasında telefonla konuşmak yüzde 69'la birinci, bir şeyler içmek yüzde 36'yla ikinci ve yemek yemek yüzde 32'yle üçüncü sırada yer alıyor. Türk sürücülerin alışkanlıkları biraz farklılık gösterse de, direksiyon başında telefonla konuşma alışkanlığı Türkiye'de de ilk sırada yer alıyor. Türk sürücülerin yüzde 65'i araç kullanırken telefonla konuşurken, yüzde 23'ü sigara içtiğini, yüzde 16'sı sosyal medyayı aktif olarak kullandığını ve yüzde 13'ü mesajlaştığını belirtiyor. Ankette sürücülerin 3'te 1'nden fazlası olan yüzde 34'lük kısmının otomobilleriyle ile telefonları arasında seçim yapamaması dikkat çeken bir diğer önemli detay olurken, Türkiye'de bu durum yüzde 47 ile dünya ortalamasının üzerinde seyrediyor.

SİNİRLENİNCE YAKIN TAKİP

Ankette sürücülere trafikte agresif tavırlarla karşılaşılıp karşılamadıkları da soruldu. Türk sürücülerin yüzde 52'sinin trafikte sinirler gerildiğinde öndeki aracı yakından takip ettiği ortaya çıktı. Üstelik Türk sürücülerin yüzde 38 gibi ciddi bir oranı ise bu davranışı sıklıkla yaptıklarını itiraf etti.



SLALOM ALIŞKANLIĞI

Türkiye'deki sürücüler "Trafikte sizi en çok ne rahatsız eder" sorusuna trafikte slalom yapılması (zikzak çizme) cevabını verdi. Türk sürücülerin yüzde 23'ü slalom, yüzde 20'si arkadaki aracın yakın takibi ve yüzde 14'ü yanından hızla geçilmesinin trafikte kendilerini rahatsız eden davranışların başında geldiğini belirtti.