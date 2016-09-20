Dünya savunma devleri Türk KOBİ’ler için geliyor

Savunma ve havacılık sektöründe önemli başarılar elde eden Türk şirketleri dünya devleri ile buluşuyor. Aralarında Boeing, Airbus, Sikorsky, Eads’in bulunduğu küresel şirketler ICDDA16’da yeni işbirliklerine imza atacak.

Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Türk KOBİ'ler, İstanbul'da dünya devleri ile bir araya gelecek. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda dev firmalarının Türk firmalarıyla tanışmak ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmek üzere geleceği Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri 2016 (ICDDA16) ekimde Ankara'da yapılacak. ICDDA16'ya birçok ülkeden, yüzlerce firmanın katılımı ve 4 binden fazla ikili iş görüşmesi yapılması bekleniyor. Organizasyonun yerel ve uluslararası şirketlerin yeni iş ağları kurmasına ve işbirlikleri fırsatları yakalamasına olanak veren bir teknoloji platformu olacağı belirtiliyor. Organizasyonu yöneten OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) savunma ve havacılık sektörlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli üretimin payını artırmak ve üyesi olan KOBİ'leri uluslararası pazarda rekabet edebilir hale getirmek amacıyla 2008 yılından bugüne faaliyetlerini sürdürüyor.

DÜNYA DEVLERİ

Dünyanın savunma devlerini bir araya getirecek organizasyonda Türkiye'deki şirketlerin yanı sıra yurt dışından Boeing, Airbus, Sikorsky, Eads, Thales, Rolls-Royce, Lockheed Martin, Bae Systems, MBDA, Agusta Westland, Aircraft Philipp Group, Raytheon, Daher, Navantia, Thyssenkrupp, Ideal AerosMith, Triumph Group, Powell, Stelia, Kongsberg, Airconsult ile savunma ve havacılık alanında kümeler gelecek.

BU YIL ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENECEK

11-13 Ekim 2016 tarihleri arasında Savunma Sanayii Müsteşarlığı himayelerinde OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) organizatörlüğündeki organizasyonun bu yıl üçüncüsü düzenlenecek. Küresel aktörlerle Türk KOBİ'lerin aynı masada buluşacağı ICDDA16'nın ilk gününde 'Türkiye'deki Savunma Havacılık ve Offset Pazarının Panaroması' konulu konferansa katılacak olan davetli ve katılımcılar; 2. ve 3. gününde ise ikili iş görüşmeleri yapma fırsatı yakalayacak.