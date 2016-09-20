Kırtasiye vurgunu

Özel okulların kırtasiye masrafları dudak uçuklattı. Özellikle yabancı dil kitaplarının fiyatları uçurduğu yeni sezonda, bir kolej öğrencisinin kırtasiye, kitap ve kıyafet ücreti 2 bin lirayı aşıyor

Özel okulların 40 bin liranın üzerine çıkan eğitim ve 5 bin lirayı aşan yemek ücretlerinden sonra kitap ve kırtasiye masrafları da velileri isyan ettirdi. Geçen yıla göre yüzde 8-10 arasında fiyat artışının yaşandığı kırtasiye masraflarına, yurtdışından ithal edilen yabancı dil kitapları da eklenince fiyatlar 2 bin lirayı aştı.



İTHAL KİTAPLAR FİYATLARI ŞİŞİRDİ

Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Vecdet Şendil, kırtasiye sektörünün yıllık cirosunun yüzde 70'ini yaptığı eylülde devlet okulunda okuyan bir öğrencinin ortalama kırtasiye masrafının 165 ila 270 TL arasında değiştiğini, özel okullarda bu rakamların 430 liraya çıktığını söyledi. Kırtasiye rakamlarını artıran asıl kalemin yabancı dil kitapları olduğunun altını çizen Şendil, "Bu kitaplar ithalatçı firmalar aracılığıyla Türkiye'ye geliyor. Kitabın fiyatı dışında bir de distribütör komisyonu var. Dolayısıyla sadece kitap ücreti 700-1.300 lira arasında değişiyor. Buna defter, kalem, çanta gibi kırtasiye ürünleri ile kıyafet de eklenince rakam fahiş bir hal alıyor" diye konuştu. Yıl boyunca marka temsilcilerinin öğretmenlere kitap ve ürün tanıtımı yaptığını, ürünlerin bu şekilde sezon başında okulların listesine girdiğini vurgulayan Şendil, marka ısrarının da buradan kaynaklandığını belirtti. Örneğin devlet okulları 6'lı boya setini yeterli görürken özel okullar tüm renkleri içeren daha pahalı ve özel markalı ürünleri talep ediyor. Burada alışveriş tamamen okulun isteğine göre şekilleniyor. Şendil, "Rakamları artıran kitaplar ve kıyafetler" dedi. Bu yıl kızını ana sınıfına yazdıran Burcu Karlı, bin 200 lira kırtasiye ücreti ödediğini belirtiyor. "Yuvaya giden 5 yaşında bir çocuğun kırtasiye masrafları nasıl bin 200 lira oluyor anlamak mümkün değil" diyen Karlı, eğitim ücretinin zaten yüksek olduğunu bunun üzerine kırtasiye masrafları da eklenince rakamların veliyi çok zorladığını dile getirdi.



3 ÇOCUĞA 2 BİN 500'ER LİRA

Üç çocuğunu birden özel okulda okutan Ahmet Keskin ise, her bir çocuğu için kıyafetler de dahil okula 2 bin 500'er lira ödeme yaptığını söyledi. Keskin, "Rakamlar isyan ettiriyor. Çocuğun gelişimi için gerekli ürünler dediklerinde bir şey diyemiyoruz ama bu iş çığrından çıktı" dedi.



ÜRÜNLERİN YÜZDE 70'İ İTHAL

Türkiye'de yaklaşık 20 milyon öğrenci var. Defter-kalem masraflarının ortalama 300 lira olduğu düşünüldüğünde rakam 6 milyar lirayı buluyor. Buna kitap ve kıyafet de eklendiğinde rakam 4 milyar dolara (12 bin lira) ulaşıyor. Tüm Kırtasiye Sanayicileri Toptancıları Derneği (TÜKİD) verilerine göre Türkiye'de 25 bin perakendeci kırtasiye var. Sektörün yüzde 70'i ise ithal ürünlerden oluşuyor.