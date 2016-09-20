Sanayinin TOKİ’si SAGYAŞ

Kira öder gibi fabrika sahibi olmanın önünü açacak olan kurum ilk kez gün yüzüne çıktı. Olağanüstü imar yetkileriyle donatılacak kurumun adı Sanayi Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi (SAGYAŞ)

Türkiye ekonomisinde yeni bir dönem açması beklenen devlet yapımı 'anahtar teslim fabrika' vaadinin yol haritası tamamlanıyor. Konuyla ilgili muhataplar ve yasal düzenlemeye ilişkin ayrıntılar ilk kez Üretim Reformu Kanun Tasarısı'nda ortaya çıktı. Buna göre başta KOBİ'ler olmak üzere binlerce girişimciye Toplu Konut İdaresi (TOKİ) mantığında fabrika yapacak kurumun adı SAGYAŞ (Sanayi Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi) oldu. Yüksek imar yetkileri ve olağanüstü bir bütçeye sahip olacak kurum, tıpkı TOKİ gibi hem belediyelerden hem de OSB yönetimlerinden bağımsız olarak faaliyet gösterecek. Kurum acil kamulaştırma yetkisine de sahip olacak. Bu da yatırımlarda bürokratik engellerin ve OSB içinde oluşan rant gruplarının önüne geçecek. SAGYAŞ dilerse sıfırdan OSB kurabileceği gibi hali hazırdaki OSB'lere de ortak olarak onların altyapısını güçlendirme görevi üstlenecek. Tasarıya göre SAGYAŞ'ın yüzde 100 sermayesi Hazine Müsteşarlığı'na ait olacak.



KİRA ÖDER GİBİ FABRİKA

SAGYAŞ'ın yatırımcıya ödeme seçeneklerini nasıl sunacağı konusu tasarıda henüz netleştirilmiş değil. Ancak edinilen bilgiye göre, SAGYAŞ'tan fabrika sahibi olmak isteyen işadamlarına 3 yıl geri ödemesiz, 20 veya 30 yıllık vadelerde ödeme seçenekleri sunulacak. Fabrikaların tüm inşasını SAGYAŞ üstlenecek.



TANIMLAR DEĞİŞTİ

Yakın zamanda yasalaşması beklenen taslak, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'ndaki, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) tanımını da değiştiriyor. Yeni tasarıda OSBÜK, "OSB'ler arasında işbirliğini ve dayanışmayı temin etmek, OSB'lerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarda bulunmak, koordinasyonu sağlamak, yurtiçi ve yurtdışında birlikleri üst düzeyde temsil etmek amacıyla kurulan özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe haiz kuruluşu" olarak tanımlandı. Görev tanımı da değişen OSBÜK, karar alıcı merkez olmaktan ziyade temsil ve kurumsallık üzerine konumlandırılıyor.



BAĞIŞ SOYGUNUNA SON VERECEK

Tasarı , OSB yönetimlerinin yüksek aidat sorunları, hacizler ve bağış adı altında toplanan ödemelerin de önüne geçmeyi hedefliyor. Buna göre, yönetim aidatlarının yüzde 50'sinden fazlasıyla su, elektrik, doğalgaz ve arıtma tesisi işletme gelirleri haczedilemeyecek. Su, elektrik, doğalgaz ve arıtma tesisi işletme gelirleri, amacı dışında kullanılamayacak. OSB vermekle yükümlü olduğu hizmetlerle ilgili olarak katılımcılardan bağış adı altında bedel talep edemeyecek.



KOBİ'YE MAKİNE DESTEĞİ DE VAR

Fabrika içindeki makine teçhizat yatırımları KOBİ'lere ait olacak. Hükümet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 2017'de teknoloji ağırlıklı yatırımlara toplamda 22.2 milyar TL'lik destek planlanıyor. Patent sahibi şirketlere özel makine-teçhizat finansman desteği de sağlanacak. Geri ödemesiz olarak verilecek desteklerin üst limitleri büyük işletmelerde 2 milyon, orta ve küçüklerde ise 10 milyon TL olacak.