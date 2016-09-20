Tanklara direnen halk borcuna da sadık kaldı

15 Temmuz darbe girişimini tankların altına yatarak önleyen Türk halkı ekonomide de destan yazdı. 11 milyar dolarlık döviz satan vatandaş, bankalara borcuna da sadık kalarak kaos planını bozdu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain kalkışmasına karşı canını tanklara siper ederek ülkeyi sahipsiz bırakmayacağını ortaya koyan Türk halkının, o dönemde ekonomiye sağladığı desteğin de ayrıntıları netleşti.



PLANI BOZDULAR

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin alelacele not indiriminde doların 3.090 TL'yi aşarak rekor kırması üzerine 11 milyar dolarlık döviz satışı yaparak adeta TL'ye kalkan olan Türk halkı, darbe girişiminin yarattığı kargaşa ortamına rağmen vadesi gelen borcunda da vatanseverliğini ortaya koydu. Türkiye Bankalar Birliği'nin açıkladığı verilere göre, temmuz ayında bankalara bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödemeyen kişi sayısı azaldı. 2015'in temmuz ayında bireysel kredi borcunu ödememiş kişi sayısı 91 bin 620 iken rakam bu yılın aynı döneminde yüzde 16.1 gerileyerek 76 bin 868 kişiye düştü. Benzer tablo bireysel kredi kartı borçlularında da gözlendi. Temmuz 2015'te 106 bin 446 kişi kart borcunu ödemezken, bu yıl darbe ayında bankalara borcunu ödemeyenlerin sayısı 6 bin kişi geriledi. Böylece her iki kredi türünde borcunu ödemeyenlerin sayısı toplamda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.44 azalarak 173 bin 723 kişiden 150 bin 377 kişiye indi. Vadesi gelen borcunu bekletmeden ödemeyi tercih eden vatandaşlar, bu kararlı duruşuyla hem darbe ve kaos çabasını boşa çıkardı hem de piyasadaki para döngüsünün devam etmesine katkı sağlayarak ekonomiye omuz verdi.



7 AYDA 50 BİN KİŞİ AZALDI

2015'in ilk 7 ayında bireysel kredi borcunu ödemeyen toplam kişi sayısı 436 bin 397 kişiyken, bu yıl aynı dönemde bu rakam 422 bin 827 kişiye geriledi. Bireysel kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı 638 bin 456'dan 588 bin 248'e indi.



BATIK ORANI GERİLEDİ

Vatandaşın temmuz ayında borcuna sadık kalarak ekonomide oluşturulmaya çalışılan kaos havasını bozması, bankacılık sektörünün rakamlarına da yansıdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre sektörün haziranda yüzde 3.30 olan takipteki kredi oranı, darbe girişiminin yaşandığı temmuzda yüzde 3.17 ile 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.