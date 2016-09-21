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Bakandan çok önemli asgari ücret açıklaması

  • AA
  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 12:14 Güncelleme Tarihi: 21.9.2016 13:18
Bakandan çok önemli asgari ücret açıklaması
Bakandan çok önemli asgari ücret açıklaması

Maliye Bakanı Ağbal, "Son 3 ayda asgari geçim indirimi uygulamasını bir ileri adıma taşıyoruz. Bir kişinin herhangi bir şekilde geliri bin 300 liranın altına düşmüşse ilave asgari geçim indirimi hesaplayacağız." dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Son 3 ayda asgari geçim indirimi uygulamasını bir ileri adıma taşıyoruz. Bir kişinin herhangi bir şekilde geliri bin 300 liranın altına düşmüşse normal hesaplanan asgari geçim indiriminin üzerine ilave asgari geçim indirimi hesaplayacağız." dedi.

Ağbal, "Yapacağımız düzenleme, Maliye Bakanlığı bakımından son 3 ayda ücret üzerinden toplayacağımız vergilerde 1 milyar liralık bir azalmaya neden olacak. Yani burada yapmış olduğumuz düzenlemenin bütçeye maliyeti yaklaşık 1 milyar lira olacak." diye konuştu.

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