Erdoğan'ın talimat verdiği "Çoruh Nehri Projesi" hayata geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2015'teki Bayburt ziyareti sırasında verdiği talimat üzerine hazırlanan Çoruh Nehri Projesi hayata geçiriliyor.

TALİMAT CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çoruh Nehri'nin bütün güzellikleriyle Bayburt'a kazandırılması talimatının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildiğini söyledi.

Erdoğan'ın Bayburt ziyaretindeki "Çoruh'u Bayburt'a katın, kazandırın. Çoruh'la ilgili projeleri yaptırın, doğru şeyler olsun" şeklindeki talimatın ardından, projelerini DSİ bölge ve şube müdürlükleriyle hazırladıklarını anlatan Memiş, şöyle devam etti:

"Maliyet onlara ait, proje ise bizim. En son şekliyle yine Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sayın Maliye Bakanımız Naci Ağbal ile Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu projenin en son haline birlikte baktı, birlikte karar verdi. Eksik ya da fazla olan kısımlarını giderdiler. En son onların talimatıyla bu proje hayata geçiyor, şu anda da başladı. Önümüzdeki bahar mevsimiyle Taş Köprü-Erzurum Köprüsü arası, ondan sonraki etap ise Kaleardı-Kopuz Köprüsü olacak."

ÖZLENEN GÜZELLİĞE KAVUŞACAK

Mete Memiş, proje kapsamında şehir merkezine 5 kilometre mesafede, Kaleardı bölgesinde atık su arıtma tesisi kurulduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından başlatılan çalışmalarla Çoruh Nehri'nin özlenen güzelliğe kavuşmaya başladığını vurguladı.

Çalışmalar kapsamında Çoruh Nehri'nin ilk etapta geçen yıl itibarıyla atık sulardan arındırıldığını belirten Memiş, "Nehre, şehir merkezinin hiçbir yerinde atık karışmıyor. Sadece Pönserek Deresi'nde açamadığımız bir yer vardı. Orada 2-3 ev atığı vardı, o da şu anda tamamlanıyor. Onun dışında Bayburt şehir merkezinde Çoruh Nehrimize hiçbir yerden atık karışmıyor. Nehir pırıl pırıl." dedi.

"ÇORUH RUHUMUZU TEKRAR COŞTURACAK"

Proje hazırlanırken hiçbir şekilde para düşünülmediği ve maliyet hesabı yapılmadığına dikkati çeken Belediye Başkanı Memiş, şunları kaydetti:

"Bu projede maliyet hesaplanmayacak. Bu projede sadece doğru şeyler yapılacak. Projeyle Çoruh Nehri gerçekten Bayburt'a çok şey katacak. Sen Nehri'nin Paris'e kattıklarından daha fazlasını katacak. Bayburt şehir merkezinde Saat Kule Meydanı'ndaki köprü yıkılacak ve tabii taş köprü olarak yapılacak. Yine bizim 'Taş Köprü' olarak tarif ettiğimiz köprümüz, orijinal taş köprü olarak yapılacak. Diğer köprülerimizin eksik olan kısımları tamamlanacak ve yenilenecek. Yine Çoruh Nehri üzerinde birkaç tahta köprümüz olacak. Çoruh Nehri seyirlik olacak, Çoruh Nehri Bayburt'u ve Bayburt'a gelen insanları yanında gezerken dinlendirecek, ruhumuzu tekrar coşturacak. Bu, Bayburt için çok önemli."

Memiş, Bayburt'ta Baksı Müzesi, Abdulvahap Gazi Türbesi, Dede Korkut, Aydıntepe Yer Altı Şehri, Çımağıl Mağarası ve Sırakayalar Şelalesi gibi kültür ve turizm değerleri olduğunu anımsatarak, kent merkezi için ise Çoruh Nehri ve Bayburt Kalesi'nin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Çoruh Nehri'nin çevre düzenlemesinin kendisinin de hayali olduğunu belirten Mete Memiş, "Çoruh benim hayalim. Çoruh Bayburt'a çok şey katacak. Çoruh Bayburt'u taşıyacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızdan Allah razı olsun. Bayburt'a hep doğru baktılar, çünkü Bayburt zaten doğru şeyleri yapıyordu. Bayburt bunu hak etmişti." diye konuştu.