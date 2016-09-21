FETÖ Urfa’da OSB’yi çiftlik gibi kullanmış

FETÖ’cülerin yuvalandığı OSB’lerdeki yolsuzluklar gün yüzüne çıkıyor. Urfa’daki iki OSB’nin yönetimindeki FETÖ’cüler, ihalesi bile yapılmayan şebeke suyuna boru alımından arazileri üyelerine tahsise kadar milyonluk vurgun yapmış
SABAH'ın gündeme getirdiği, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) yaptığı yolsuzluklar birer birer gün yüzüne çıkmaya başladı. Devletin bütün kurumlarına sızarak büyük vurgun yapan hain örgüt, OSB'leri de adeta çiftlik gibi kullanmış. FETÖ'nün yapılanmasının güçlü olduğu illerden biri olan Şanlıurfa'da bulunan 2 OSB'de yapılan yolsuzluklar "Bu kadar da olmaz" dedirtti. FETÖ üyelerinin yönetiminde olan OSB'de ihalesi bile yapılmamış şebeke suyu için boru alımından, devlete ait araziyi üyelerine peşkeş çekmeye kadar yapılan milyonluk vurgunlar gün yüzüne çıktı.
KILIÇDAROĞLU FETÖ'YE SAHİP ÇIKTI!
SU YOK AMA BORU VAR
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı Sabri Ertekin ve ekibinin yönetimindeki OSB'deki yolsuzlukları tespit eden emniyet görevlileri, geçtiğimiz nisan ayında Ertekin'in de aralarında bulunduğu oda yönetiminden 8 kişiyi gözaltına almıştı. Ertekin ve ekibi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şanlıurfa'da yapılan ilk büyük vurgun boru ihalesiyle patlak verdi. 2013'te yönetim tarafından OSB'ye daha ucuz su temini için belediyeden su alımına karar verildiği açıklandı. Bunun üzerine ihalenin bile yapılması beklenmeden halen FETÖ'den tutuklu bulunan ŞUTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve OSB Meclis Başkanı Mehmet Öksüzoğlu'nun şirketi Ufuk Boru'dan 5 milyon TL'lik şebeke borusu alındı. 3 yıldır kullanılmayan boruların ise çürümeye yüz tuttuğu tespit edildi. Belediyenin şebeke suyu ihalesi ise 6 ay önce yapıldı.
OSB'LER BİLEŞTİRİLDİ
OSB'de yapılan bir diğer yolsuzluk da şimdiye kadar örneğine rastlanmayan şekilde 2014'te iki OSB'nin birleştirilmesiyle yapıldı. Yüzde 80 doluluk oranına ulaşan 1'inci OSB, daha boş olan 2'nci OSB ile birleştirilerek doluluk oranı aşağı çekildi. Çünkü 4562 Sayılı OSB'ler Kanunu'nun 25'inci maddesine göre 3'te 2 doluluk sağlanan OSB'lerde yönetimi sanayici belirliyor. Bunun önüne geçmek isteyen FETÖ'cü ekip, teşvik kapsamındaki bölgede yönetimini garantiye alarak rant sağlamaya devam etti.
MÜFETTİŞ ÖRTBAS ETTİ
Yolsuzluklar nedeniyle ŞUTSO Meclisi, bir raporla Sanayi Bakanlığı'ndan müfettiş atanmasını talep etti. Fatih Us, gelen müfettişin şikâyetler üzerine gitmediğini ve OSB kasası üzerine rapor hazırlayıp gittiğini belirtti. Us, "O dönem yaptığımız şikâyetlerden hiçbir sonuç alamadık. Belki müfettiş de onların adamıydı" dedi.
YATIRIMCIYI KAÇIRDILAR
Artan şikâyetler üzerine ŞUTSO Meclisi konuyu incelemek üzere bir heyet oluşturdu. Heyet, OSB'de arsa rantı oluşturularak haksız kazanç elde edildiği, arsa tahsisi yapılırken yatırım büyüklüğüne bakılmadan FETÖ üyelerine arsa tahsisi ve hukuksuz ihaleler yapıldığını tespit ederek müfettiş talebinde bulundu. Heyette yer alan ŞUTSO Meclisi Üyesi Mehmet Fatih Us, "İlimize gelebilecek birçok yatırımcının kaçtığını tespit ettik. Çünkü yatırımcıya dağlık arazi gösterilmiş, düz yerler ise FETÖ üyelerine tahsis edilmiş. Dağlık arazide yatırım yapmak için 2 milyon TL'lik harfiyat bedeli çıkıyor. Ona, 'Gel bu düz araziyi 1.5 milyona verelim. Hiç harfiyatla uğraşma' denilmiş. Kimi kabul etmiş kimi gitmiş. Devlete ait bedava arazi üzerinden bu yolla haksız kazanç elde edilip FETÖ'ye aktarılmış" dedi.