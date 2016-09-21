FETÖ Urfa’da OSB’yi çiftlik gibi kullanmış

FETÖ’cülerin yuvalandığı OSB’lerdeki yolsuzluklar gün yüzüne çıkıyor. Urfa’daki iki OSB’nin yönetimindeki FETÖ’cüler, ihalesi bile yapılmayan şebeke suyuna boru alımından arazileri üyelerine tahsise kadar milyonluk vurgun yapmış

SABAH'ın gündeme getirdiği, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) yaptığı yolsuzluklar birer birer gün yüzüne çıkmaya başladı. Devletin bütün kurumlarına sızarak büyük vurgun yapan hain örgüt, OSB'leri de adeta çiftlik gibi kullanmış. FETÖ'nün yapılanmasının güçlü olduğu illerden biri olan Şanlıurfa'da bulunan 2 OSB'de yapılan yolsuzluklar "Bu kadar da olmaz" dedirtti. FETÖ üyelerinin yönetiminde olan OSB'de ihalesi bile yapılmamış şebeke suyu için boru alımından, devlete ait araziyi üyelerine peşkeş çekmeye kadar yapılan milyonluk vurgunlar gün yüzüne çıktı.

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