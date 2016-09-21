KOSGEB’de ‘himmet’ karşılığı müdürlük verilmiş

FETÖ’nün yuvalandığı kurumların başında gelen KOSGEB, örgütün himmet kapısı gibi çalışmış. İl müdürleri makam karşılığı her ay düzenli “himmet” vererek yerini sağlama almış

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 13 ilde operasyon gerçekleştirdi. FETÖ'nün yuvalandığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ayağına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında KOSGEB il müdürlerinin de bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında 2008-2014 yıllarında KOSGEB Başkanı olarak görev yapan Mustafa Kaplan ve eşi ile halen görevdeki 4 daire başkanı, bazı il ve bölge müdürleri de bulunuyor.



EŞİ DE PARA TOPLAMIŞ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan il müdürlerinin de makam ve mevki karşılığı her ay düzenli "himmet" verdiği belirlendi. Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda eski KOSGEB Başkanı Kaplan'ın, çalışanlardan "himmet, bağış ve kurban" adı altında topladığı paraları örgüte aktardığı, eşinin ise çalışan eşlerinden aynı şekilde para aldığı tespit edildi. Kaplan'ın, görev yaptığı dönemde makam ve mevki sahibi yaptığı kişileri de "himmet" vermeye mecbur bıraktığı, vermeyenleri ise görevden aldığı iddia edildi. Öte yandan, Kaplan'ın başkanlık yaptığı dönemde KOSGEB'den FETÖ/PDY'ye ait firmalara çok sayıda ihale verildiği belirlendi. Operasyonda evlerinde gözaltına alınan görevlilerin KOSGEB'deki odalarında da arama yapıldığı, dijital verilerin incelenmek üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.



42 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

13 ilde gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 42 kişiden 35'i gözaltına alınırken, bir kişinin de daha önceden yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu öğrenildi. FETÖ'nün KOSGEB ayağına yönelik yürütülen mücadele kapsamında daha önce hain örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen 71 kişi işten çıkarılmıştı. Gözaltına alınan kişiler arasında işten çıkarılan isimlerin bulunduğu belirtildi. Öte yandan gözaltı kararlarının KOSGEB'in destek programları çerçevesinde örgütün yaptığı usulsüzlüklere yönelik olduğu kaydedildi. İfadeler doğrultusunda operasyonun genişleyeceği ve örgütün devletten proje desteği adı altında gerçekleştirilen para trafiğinin çözüleceği belirtildi.