Moody's'den Türkiye açıklaması

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den yapılan açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye ekonomisi üzerinde yarattığı şokun büyük ölçüde kaybolduğu belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den yapılan açıklamada, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin Türkiye ekonomisi üzerinde yarattığı şokun büyük ölçüde kaybolduğu belirtildi. Moody's açıklamasında, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin gözden geçirmenin önümüzdeki ay içerisinde tamamlanacağı kaydedildi.

Moody's açıklamasında, "Türkiye ekonomisinin darbe girişiminden sonra yaşadığı şok büyük ölçüde kayboldu" ifadelerine yer verilirken, Moody's Küresel Ülke Riski yöneticisi Alastair Wilson, Türkiye'de politika yapıcıların amaçlarına ve Türkiye ekonomisinin küresel faiz oranlarındaki değişime duyarlılığına işaret etti.

Moody's 18 Temmuz'da Türkiye'ye ilişkin bir açıklama yaparak, Türkiye'nin kredi notunu olası bir not indirimi için değerlendirmeye aldığını bildirmişti.

Moody's'in 18 Ağustos'ta yayınlanan "Küresel Makro Görünüm 2016-17" adlı raporunda, Türkiye için "politik risklerin yatırım üzerindeki artan riski" ifadesi kullanılarak, büyüme beklentisi 2016 için yüzde 3.2'ye, 2017 için yüzde 2.9'a düşürülmüştü.

KREDİ NOTU SINIRDA

Moody's halihazırda Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin sınırında değerlendiriyor. Olası bir not indirimi Türkiye'nin kredi notunun yatırım yapılabilir seviyenin altına düşmesi anlamına gelecek.

Moody's gibi Fitch de Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviye eşiğinde değerlendiriyor. Türkiye'nin kredi notuna ilişkin en son 19 Ağustos'ta bir değerlendirmede bulunan Fitch, Türkiye'nin 'BBB-' kredi notunu teyit ederken, "durağan" görünümünü "negatif"e çekmişti.

Fitch, 19 Ağustos'taki değerlendirmesinde, politik belirsizliğin ekonomik performansa etki edebileceğini söylemişti. Fitch raporunda, ekonomik büyümenin düşük yatırım sebebiyle gerilemesinin beklendiği belirtilmişti.

Türkiye'nin ülke notunun en az 2 büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından yatırım yapılabilir seviyede değerlendirilmesi, Türkiye tahvillerinin, görece daha muhafazakar fonlar tarafından alınabilmesi anlamına geliyor.