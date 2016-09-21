Volkswagen'e 8,2 milyar euroluk bin 400 dava

VW yatırımcıları, emisyon hilesi sırasında maruz kaldıkları yüksek miktardaki kayıpları için şirkete toplamda yaklaşık 8,2 milyar euroluk bin 400 dava açtı

Almanya'da Braunschweig Eyalet Mahkemesi, dizel skandalı nedeniyle yatırımcıları tarafından Alman otomobil üretici Volkswagen AG'ye (VW) şu ana kadar bin 400 dava açıldığını ve şirketten yaklaşık 8,2 milyar euro talep edildiğini bildirdi.



Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti'ne bağlı Braunschweig Eyalet Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda VW AG'ye karşı çoğu bireysel yatırımcılar tarafından açılmış bin 400 dava mahkemede beklemekte. Tüm süreçlerin anlaşmazlık değeri toplamı yaklaşık 8,2 milyar eurodur." denildi.



Şimdiye kadar ulaşan davaların kayıt işlemlerinin 4 haftada tamamlanabileceği aktarılan açıklamada, dava dosyalarına ilişkin ek alan ve ek personel oluşturulduğu bildirildi.



Açıklamada ayrıca yatırımcılarının VW şirketine açtığı bin 400 şikayetin Braunschweig Eyalet Mahkemesi'ne başka dönemlerde bir yılda yapılan şikayetlerin yüzde 50'sini oluşturduğu kaydedildi.?



Öte yandan, Almanya'nın Bavyera, Baden-Württenberg ve Hessen Eyaletleri'nde de VW'ye karşı benzer davalar açılmıştı. Söz konusu davalarda ise toplam 5,8 milyon euro talep edildiği açıklanmıştı.



VW yatırımcıları, emisyon hilesi sırasında maruz kaldıkları yüksek miktardaki kayıpları için tazminat talep ediyor.



SKANDALIN GEÇMİŞİ



Geçen yılın Eylül ayında ABD Çevre Koruma Ajansı, VW'nin emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.



Bunun üzerine VW, dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracında emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul etmiş ve o dönemki İcra Kurulu Başkanı Martin Winterkorn istifa etmişti. 10 üst düzey yöneticinin de işine son verilmişti.



VW, emisyon skandalı nedeniyle oluşabilecek zararlar ve tazminatlar için geçen yıl 6,5 milyar euro ayırdığını duyurmuştu.



ŞİRKETE FATURASI AĞIR OLDU



VW, bu yılın haziran ayında da ABD'de, yanıltıcı yazılıma sahip dizel araçlarının tamir masrafları, tazminatlar ve çevreye yönelik fonlar için yaklaşık 15 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti.



VW ayrıca, çevrenin iyileştirilmesi için 2,7 milyar dolar ve "sıfır emisyon teknolojisi" için 2 milyar dolar finansman sağlamaya razı olmuştu.



Uzmanlar, ABD Çevre Koruma Ajansı, Adalet Bakanlığı ve Kalifornia Çevre Koruma Ajansı'na yapılacak ödemelerin yaklaşık 3,5 milyar doları bulabileceğine ve Kaliforniya dışındaki diğer eyaletlerde davalar açılması durumunda emisyon skandalının şirkete faturasının artabileceğine dikkati çekiyor.