Fed faiz kararını açıkladı

Tüm dünya piyasalarının merakla beklediği faiz kararını duyuran Fed, beklentiler dahilinde faiz oranlarını sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,25-0,50 aralığında sabit tuttu.

Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) eylül toplantısı sona erdi. İki gün süren toplantının ardından yayınlanan karar metninde, FOMC üyelerinin politika faizini yüzde 0,25-0,50 aralığında sabit tutma kararını 3'e karşı 7 oyla aldığı bildirildi.

Kansas City Fed Başkanı Esther George, Cleveland Başkanı Loretta Mester ve Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ise faizlerin yüzde 0,50-0,75 aralığına yükseltilmesinden yana oy kullanarak, muhalif tarafta yer aldı.

Üç üyenin faizleri sabit tutma kararına karşı çıkarak, Fed tarihindeki en güçlü muhalefetlerden birini göstermesi, FOMC toplantısının çetin tartışmalara sahne olduğu ve yetkililer arasındaki görüş ayrılığının derinleştiği şeklinde değerlendirildi.

Buna ilaveten, toplantının karar metninde, "Ekonomik görünüme ilişkin yakın vadeli riskler aşağı yukarı dengelenmiş gözüküyor" ifadesine yer verilmesi, Fed'in yakında faiz artışına gideceğine yönelik sinyallerden biri olarak yorumlandı.

- Fed ekonomik tahminlerini güncelledi

ABD ekonomisine ilişkin beklentilerini de güncelleyen Fed yetkilileri, bu yılki ortalama büyüme tahminini yüzde 2,0'den yüzde 1,8'e indirdi. Fed'in gelecek iki yıla yönelik büyüme beklentisi yüzde 2'de sabit bırakılırken, ilk kez açıklanan 2019 projeksiyonu yüzde 1,8 olarak belirlendi.

Öte yandan, bu yıla ilişkin ortalama enflasyon beklentisini yüzde 1,4'ten yüzde 1,3'e çeken Fed, gelecek iki yıla ilişkin beklentilerini ise değiştirmeyerek, sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 2,0'de sabit tuttu.Tabloya yeni eklenen 2019 enflasyon beklentisi ise yüzde 2 oldu.

Aynı zamanda, Fed'in 2016 ve 2018 yıllarına yönelik çekirdek enflasyon beklentileri revize edilmeden sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 2'de bırakılırken, 2017 projeksiyonu yüzde 1,9'dan yüzde 1,8'e çekildi. Fed'in 2019 çekirdek enflasyon beklentisi ise tıpkı manşet enflasyon gibi yüzde 2 seviyesinde açıklandı.

Fed, ayrıca ortalama işsizlik oranı beklentisini bu yıl için yüzde 4,7'den yüzde 4,8'e yükseltirken, 2017 için yüzde 4,6'da sabit bıraktı ve 2018 beklentisini yüzde 4,6'dan yüzde 4,5'e indirdi. Banka, işsizlik oranının 2019'da ise yüzde 4.6'da denge bulacağını öngörüyor.

- Fed yetkilileri bu yıl bir faiz artışı bekliyor

Piyasaların Fed'in projeksiyonlarında en çok dikkat ettiği "noktasal grafik", FOMC üyelerinin faiz oranına yönelik beklentilerini de düşürdüğünü gösterdi. Buna göre, 17 FOMC üyesinin 2016 sonuna ilişkin faiz oranı beklentisinin ortalaması yüzde 0,9'dan yüzde 0,6'ya indirildi.

Bu beklenti, Fed'in kalan son iki toplantısından birinde faiz artışı yapılabileceğine işaret ediyor. Piyasa aktörleri, faiz artışının başkanlık seçimleri dolayısıyla kasım değil aralık toplantısında yapılacağını öngörüyor.

- Piyasalar faiz kararı ve projeksiyonları fiyatlıyor

Fed'in faizleri sabit tutma kararı öncesinde 1,1158 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi, şu sıralar 1,1168'e çıktı. Dolar/TL paritesi ise uluslararası piyasalarda 2,9735'ten 2,9694'e geriledi.

Altının ons fiyatı kararlar takiben 1.325,95 dolardan 1,330 dolara yükselirken, ABD 10 yıllık devlet tahvili faizi yüzde 1,70'den yüzde 1,67'ye indi.

Açıklama öncesi sınırlı artışla işlem gören ABD borsaları, toplantının karar metnini takiben fazla değişmedi. Şu sıralar, Dow Jones Endeksi yüzde 0,16, S&P 500 Endeksi yüzde 0,26, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,18 yükselişle işlem görüyor.

Brent tipi ham petrolün varil başına fiyatı ise 46,77 dolardan 46,80 dolara yükseldi.

Küresel yatırımcılar, şu andan itibaren Fed Başkanı Janet Yellen'in düzenleyeceği basın toplantısına odaklandı. Faiz kararını değerlendirecek Yellen'in, gelecek ik toplantıya ilişkin açıklamaları dikkatle takip edilecek.