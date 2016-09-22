Tasarruf için seferberlik

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında önceki gün yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında kamuda tasarruf tedbirleri masaya yatırıldı. 15 adım atılması planlanıyor. Buna göre, hizmet kalitesini düşürmeden artan maliyetlere sınırlama getirilecek.



YÜKSEK KİRAYA SON

Sıfır tabanlı bütçeleme yapılacak. Ödenek tahsisinde bir önceki yıl harcamaları baz alınmayacak. Kamu harcamalarının program bazlı sınıflandırma çalışmaları tamamlanacak. Kurumlar binalarını kiralama yerine değeri düşük arsalarda yapacak. Bahçe sulamasından elektrik maliyetlerine kadar her alanda israfa son verilecek. Kırtasiye ve demirbaş malzeme kullanımında da dikkatli davranılacak. Zorunlu olmadıkça ısınma amacıyla elektrik kullanılmayacak.