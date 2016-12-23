50 bin TL'yi kim alacak?

Sıfır faizli krediye bir haftada rekor talep gelince KOSGEB, şanslı 15 bin firma için özel yazılım hazırladı. 5 kriter dikkate alınarak hazırlanan yazılım, krediyi alacak esnafı kendisi belirleyecek

Türkiye ekonomisine can suyu olması beklenen faizsiz krediye esnaftan rekor başvuru geldi. Online başvuruların adresi olan KOSGEB'in sitesine 7 günde 457 bin bilgi güncelleme işlemi, 220 bin adet de kredi başvurusu yapıldı. Destek 15 bin firma için tasarlandı. Şimdi gözler faizsiz kredinin kime ve nasıl verileceğine çevrildi. Edinilen bilgiye göre, KOSGEB, bu pakete özel bir yazılım hazırladı. Başta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) olmak üzere birçok kamu kurumu ile işbirliği yapılarak hazırlanan yazılımda 5 ana kriter yer alıyor. Faaliyet gösterilen şehirden çalışan sayısına ve ciro dengelerine kadar birçok veriyi inceleyecek olan yazılım 15 bin şanslı firmayı kendisi belirleyecek. Hiçbir müdahaleye izin vermeyen sistem, hak kazanan firma sahiplerinin cep telefonuna otomatik bildirim yapacak. Şirket sahibine SMS'le onay kodu yollanacak. Esnaf, bu kod ile anlaşmalı bankalara gidip krediyi alabilecek. İşte KOSGEB yazılımının 5 kriteri...

2017'DE 100 BİN FİRMAYA ULAŞACAK

İnternet üzerinde yapılacak başvuruyla başlayan süreçte toparlanacak evraklar, müdürlüklere teslim edilecek. İlk 12 ay ödeme yapılmadan toplam 36 ay geri ödemeli faizsiz kredi 15 bin esnafa verilecek. Ancak SABAH'ın edindiği bilgiye göre, KOSGEB'in uygulaması 2017'de de devam edecek. Hedef 100 bin firmanın bu destekten faydalandırılması...



8 BANKAYLA ANLAŞMA YAPILMIŞTI

KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği programında, Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Finans Bank, Vakıfbank ve Yapı Kredi ile Kredi Garanti Fonu bulunuyor.

1-İSTANBUL'DA 2.100 FİRMA YARARLANACAK

Türkiye'deki işletmelerin illere göre dağılımı teşvikler için de kriter olacak. Destekten ilk etapta yararlanacak 15 bin firma var. Türkiye'deki işletmelerin yüzde 14'ünün İstanbul'da olduğu düşünülürse, mega şehirdeki 2.100 firmaya teşvik verilmiş olacak. Binde birlik paya sahip olan Bayburt'ta 15 firma teşvik alabilecek.

2-VERİLERİN İSTİKRARI ÖNEMLİ

KOSGEB'te - Kİ veri güncelleme işlemlerini düzenli yapan, üç yıllık yol haritasını eksiksiz dolduran ve şirket bilgilerinde uzun vadede istikrar tespit edilen firmalar rakiplerine göre bir adım önde olacak.

3-ÇOK İSTİHDAM SAĞLAYANA ÖNCELİK

50 bin TL'lik faizsiz kredi desteğinin ana hedefinde mikro işletmeler var. Bu nedenle öncelik 0-9 arası istihdam sağlayan firmalarda. Eğer bu alanda bir eşitlik söz konusu olursa, daha az ciro yapıp, daha fazla istihdam sağlayan firmaya öncelik tanınacak.

4-AZ KULLANAN ŞANSLI

KOSGEB teşviklerinden daha önce sıkça yararlanan şirketlerin burada şansları biraz daha düşük olacak. Sistem, öncelikli olarak teşviklerden geçmişte az yararlananları seçecek.

5-OTOMATİK PUANLAMA SİSTEMİ

Firmaların katma değer oranı ve yenilikçi hedefleri de göz ardı edilmeyecek. Toplanan tüm bilgiler analiz edilerek puanlama sistemi yapılacak. Hak kazanan firma sahiplerinin cep telefonuna otomatik bildirim yapılacak. Gönderilen onay koduyla esnaf anlaşmalı bankaya başvurup krediyi alacak.