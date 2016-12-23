Deutsche Bank ABD'ye 7,2 milyar dolar ceza ödeyecek

Deutsche Bank, ABD otoriteleriyle mortgage destekli menkul kıymet soruşturması konusunda 14 milyar dolar ceza istemine karşın 7,2 milyar dolar karşılığında uzlaşmaya vardı.

ABD Adalet Bakanlığı, bu soruşturma için Deutsche Bank'tan eylül ayında 14 milyar dolar ödemesini istemişti.

TOPLAMDA 7.2 MİLYAR DOLAR ÖDEME

ABD otoriteleriyle yapılan anlaşmaya göre 3.1 milyar dolar para cezası ve tüketicilere de 4.1 milyar dolar ödeyecek.

DİĞER BANKALARA DA İNDİRİM

ABD Adalet Bakanlığı, Citigroup'un da aralarında olduğu bankalar için ise 12 milyar dolar olan cezayı da 7 milyar dolara indirdi.

Anlaşmanın Adalet Bakanlığı'nın 14 milyar dolarlık ilk talebinin altında olmasına karşın, Almanya'nın en büyük bankası ABD'de diğer konularla ilgili soruşturmalarla hala karşı kaşıya bulunuyor. Banka CEO John Cryan, bankaya olan güvenin tekrar sağlanması için söz konusu hukuki sürecin sona erdirilmesi konusunu şirketin önceliği haline getirmişti.