Elektrik abonesine müjde

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte serbest tüketici limitini 3 bin 600 kilovatsaatten 2 bin 400 kilovatsaate düşürdü. Gelecek yıl aylık faturası 82 liranın üzerinde olan tüketici serbest tüketici olarak tedarikçisini seçebilecek. Geçen yıl bu tutar 120 lira düzeyindeydi.

8.4 MİLYON ABONE

Böylece, yıllık tüketimi 2 bin 400 kilovatsaatin üzerinde olan yaklaşık 8.4 milyon abone serbest tüketici olma hakkı kazanacak. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, sözleşme imzalayacak serbest tüketicilerin, imzadan önce haklarını ve yükümlülüklerini çok iyi öğrenmeleri gerektiğine işaret etti. Daha ucuza elektrik almak isteyen abonelerin tedarikçi değiştirebilmesi için öncelikle serbest tüketici limitinin (aylık 82 liralık fatura) geçilmesi gerekiyor. Aboneler öncelikle hizmet almak istediği elektrik tedarikçisini belirleyecek. Daha sonra bu şirketle sözleşme yapılacak. Değişiklik işlemi başvuru tarihine göre bir ya da iki ay sürebiliyor. Tedarikçi değiştirmek için eski aboneliğin iptali söz konusu değil.

HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Son döneme ait birkaç fatura örneği

Resmi kimlik fotokopisi

Kullanım yeri ve abonenin adres bilgileri