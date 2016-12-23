İhsan Kalkavan Aslı Baş cinayeti için FETÖ'den yardım istemiş

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında iş adamı İhsan Kalkavan hakkında yakalama emri çıkartıldığı öğrenildi. Kalkavan'ın, 2010 yılında Bodrum ilçesinde meydana gelen ve kamuoyunda "Manken Aslı Baş cinayeti" olarak yansıyan olaya ilişkin tutuklu şüphelilerin tahliyesini sağlamak amacıyla o dönemin FETÖ "Bodrum Bölge İmamı" Zeki Yağmur ile irtibat kurduğu öğrenildi.

2014'TE YURTDIŞINA ÇIKTI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunun talebi üzerine yakalama emri çıkartılan Kalkavan'ın 2014 yılında yurtdışına çıktığı ve dönüş yapmadığı tespit edildi.

BODRUM BÖLGE İMAMI İLE CİNAYET İRTİBATI

Kalkavan'ın, 2010 yılında Bodrum ilçesinde meydana gelen ve kamuoyunda "Manken Aslı Baş cinayeti" olarak yansıyan olaya ilişkin tutuklu şüphelilerin tahliyesini sağlamak amacıyla o dönemin FETÖ "Bodrum Bölge İmamı" Zeki Yağmur ile irtibat kurduğu, şüphelilerden Ahmet Bayer'i, Yağmur ile görüştürerek sürece müdahil olduğuna ilişkin deliller nedeniyle hakkında yakalama emri çıkartıldığı iddia edildi.

Öte yandan Zeki Yağmur hakkında da Bodrum Sulh Ceza Mahkemesince yakalama emri çıkartıldığı öğrenildi.

MANKEN ASLI BAŞ CİNAYETİ

2003 yılı 'Miss Model Of The World' (Mankenler Kraliçesi) yarışması birincisi 32 yaşındaki Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan turizmci Ahmet Bayer'in Yalıkavak Beldesi'ndeki Clup Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6.5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturmanın ardından Muğla Cumhuriyet Savcılığı, turizmci 62 yaşındaki Ahmet Bayer ve oğulları 32 yaşındaki Hakan ile 30 yaşındaki Volkan Bayer hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, yanlarında çalışan 41 yaşındaki Murat Umirov 'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak' suçundan 7.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.

ASLI BAŞ BÖYLE ÖLDÜ