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'nın yasağı haftaya kalkıyor

AA
  • Giriş Tarihi: 23.12.2016 15:23 Güncelleme Tarihi: 23.12.2016 15:25
Rusya'nın ithalat yasağı haftaya kalkıyor
Rusya'nın ithalat yasağı haftaya kalkıyor

Tarım Ürünleri Denetim Dairesi (Rosselkhoznadzor) Başkan Yardımcısı Aleksey Alekseenko, Türk sebzelerine yasağının kaldırılmasına yönelik kararın, gelecek hafta açıklanacağını duyurdu.

Rus haber ajansı RIA'ya konuşan Alekseenko, Türk sebzelerine yönelik yasağıyla ilgili kararın, 26-27 Aralık'ta açıklanacağını bildirdi.

ÇALIŞMALARDA SONA YAKLAŞILDI

Kararın ardından sebzelerin ithalatına derhal başlanabileceğini belirten Alekseenko, son teknik çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

PATLICAN, KABAK VE MARUL...

Rosselkhoznadzor Başkanı Sergey Dankvert de daha önce yaptığı açıklamada, 'den patlıcan, kabak ve marul ithalatını serbest bırakabileceklerini belirtmişti.

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