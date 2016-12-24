Türk Akımı resmen onaylandı!

Rus gazını Türkiye`ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıması planlanan Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı projesinin hükümetler arası anlaşmasının onayına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

PROJE İKİ HATTAN OLUŞACAK

Buna göre, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla adil ve ortak menfaate dayalı işbirliği prensiplerine uygun olduğu belirtilen proje, iki hattan oluşacak.

2014'TE PUTİN DUYURMUŞTU



Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Russkaya kompresör istasyonundan, Karadeniz üzerinden Türkiye'deki alım terminaline ve devamında Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak proje, ilk defa 2014'te Rusya Başkanı Vladimir Putin tarafından duyurulmuştu.

10 EKİM'DE İMZALANDI



Projede hükümetler arası anlaşma iki ülke arasında 10 Ekim'de imzalanmıştı.

İLK HAT TÜRKİYE'DE İKİNCİSİ AVRUPA'DA



Proje kapsamında, her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattı inşa edilmesi planlanıyor. İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor.



Rus hükümeti, Türk Akımı doğalgaz boru hattı anlaşmasının onaylanmasına ilişkin yasa tasarısını 16 Aralık'ta kabul etmişti.



Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy da Türk Akım'ına ilişkin hükümetlerarası anlaşmanın Duma'da ocak ayında oylanmasının planlandığını belirtmişti.