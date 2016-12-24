X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Türk Akımı resmen onaylandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

resmen !

  • Giriş Tarihi: 24.12.2016 10:23 Güncelleme Tarihi: 24.12.2016 10:42
Türk Akımı resmen onaylandı!
Türk Akımı resmen onaylandı!

Rus gazını Türkiye`ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıması planlanan Doğalgaz Boru tı projesinin hükümetler arası anlaşmasının onayına ilişkin karar, 'de yayımlandı.

PROJE İKİ HATTAN OLUŞACAK

Buna göre, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla adil ve ortak menfaate dayalı işbirliği prensiplerine uygun olduğu belirtilen proje, iki tan oluşacak.

2014'TE PUTİN DUYURMUŞTU

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Russkaya kompresör istasyonundan, Karadeniz üzerinden Türkiye'deki alım terminaline ve devamında Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak proje, ilk defa 2014'te Rusya Başkanı Vladimir tarafından duyurulmuştu.

10 EKİM'DE İMZALANDI

Projede hükümetler arası anlaşma iki ülke arasında 10 Ekim'de imzalanmıştı.

İLK HAT TÜRKİYE'DE İKİNCİSİ AVRUPA'DA

Proje kapsamında, her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattı inşa edilmesi planlanıyor. İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor.

Rus hükümeti, doğalgaz boru hattı anlaşmasının onaylanmasına ilişkin yasa tasarısını 16 Aralık'ta kabul etmişti.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy da Türk Akım'ına ilişkin hükümetlerarası anlaşmanın Duma'da ocak ayında oylanmasının planlandığını belirtmişti.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.