Faturada %10’luk ‘serbest’ düşüş

Elektrikte serbest tüketici limitinin düşürülmesinin, faturalarda yüzde 10’luk rahatlama sağlaması bekleniyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), elektrikte serbest tüketici yıllık tüketim limitini 3 bin 600 kilovatsaatten 2 bin 400 kilovatsaate düşürmesi, başta İstanbul'da olmak üzere, elektrik faturalarında yüzde 10 düşüş sağlayacak. Serbest tüketim limitinin değişmesiyle Türkiye'de 2 milyon 733 bin olan serbest tüketici sayısının da 8.4 milyona çıkması bekleniyor. 2017'de aylık elektrik faturası 82 lirayı geçen tüketici, istediği elektrik şirketinden hizmet alabilecek.



İSTANBUL'DA 665 BİN KİŞİ SERBEST

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin (EPİAŞ) yaptığı çalışmaya göre, 2016'da serbest tüketici olma hakkından yararlanan 2 milyon 733 kişiden 665 bin 121'i İstanbul'da, 283 bin 217'si İzmir'de ve 230 bin 692'si ise Antalya'da ikamet ediyor. Serbest tüketici olma hakkından en az Tunceli yararlandı. Tunceli'de bin 222 kişi bu haktan yararlanabilecek.



8.4 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK

Düzenlemeyle elektrik faturası 82 lirayı geçen yaklaşık 8.4 milyon kişinin bu haktan yararlanması öngörülürken, oluşturulan rekabet ortamı ile elektrik faturalarında da yüzde 10'luk düşüş yaşanacağı hesaplandı. Serbest tüketici olan bir abone bulunduğu bölgede hizmet veren tedarikçi dışında daha uygun fiyatta başka bir tedarikçiden elektrik hizmeti alabiliyor.