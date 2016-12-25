Ülkeyi canı pahasına savunanları örnek alın

Cumhurbaşkanı, işadamlarına “Yatırımını erteleyenler, ekonomiye saldıranlarla aynı saftadır. Milli seferberlik eline silah alıp sokağa çıkmak değil ekonomiyi hareketlendirmektir” diye seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye yönelik saldırıların boşa çıkarılması için iş dünyasına da çok önemli görevler düştüğünü belirterek, "Bu kritik dönemde yatırımlarını, projelerini, gayretlerini erteleyen herkes benim nazarımda ekonomimize saldıranlarla aynı saftadır" dedi. Erdoğan, ülkesini ve milletini savunmak için en kıymetli varlığını, canını ortaya koyan yiğitlerin, aynı amaç için sermayesini kullanması gerekenlere örnek ve ibret olması gerektiğini vurguladı.

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İŞTE MİLLİ SEFERBERLİK BU

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 30. Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, hükümetin iş dünyasına yönelik destekler verdiğini hatırlatarak, şöyle konuştu: "İş dünyamızdan tek beklentimiz, ekonominin çarklarını hızlandırması, piyasayı hareketlendirmesidir. Çünkü yaşanan sıkıntının en önemli sebebi herkesin bekleme durumuna geçmesidir. Bu bakımdan 'milli seferberlik' diyorum, boşuna demiyorum. Benim 'milli seferberlik' dediğim olay, 'eline silahını al, sokağa çık' değil. İşte 'milli seferberlik' bu. Dövizdeki spekülasyon dahil ekonomiye yönelik saldırıları işte bu hava besliyor, destekliyor. Bugün sınırlarımız içindeki ve dışındaki terör örgütleriyle nasıl canhıraş bir mücadele içindeysek, ekonomimize yönelen saldırılar karşısında da aynı kararlılığı göstermek mecburiyetindeyiz."

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BU OYUNLARI BOZACAĞIZ

Ekonomiye döviz üzerinden bir saldırı başlayınca millete ve işadamlarına Türk Lirası'na geçme çağrısı yaptığına dikkati çeken Erdoğan, "Birileri döviz spekülasyonuyla ekonomimize yön vermeye çalışıyor. Bunun gerisinde hiçbir rasyonel ekonomik sebep yoktur. Amaç, siyasi operasyonlara zemin hazırlamaktır. Bakın Rusya, Çin, Azerbaycan'da da yapıyorlar. Ama bu oyunları biz bozacağız. Yerli paraya geçip kur baskısını üzerimizden atacağız" dedi.

ZEHRİN PANZEHİRİ BUNLARDIR

Cumhurbaşkanı, son günlerde kurda yaşanan dalgalanmaya karşı 15 Temmuz'da milletin yaptığı gibi kararlı bir duruş ortaya koymak mecburiyetinde olduklarını anlatarak, "O nedenle ben 'yatırım yapın, TL'ye geçin, üretin, ihraç edin, istihdam sağlayın' diyorum. Çünkü bize zerk edilmeye çalışılan zehrin panzehiri bunlardır" diye konuştu. Erdoğan, salona girerken bir işadamının kendisine "100 milyon doları TL'ye çevirdik" dediğini aktardı. Avrupa hesap sistemi doğrultusunda yapılan güncellemelerle milli gelirin yükseldiğini anlatan Erdoğan, Avrupa'nın Türkiye'yi almama sebebinin rakam değil siyasi gerekçeleri olduğunu söyledi.

ZEYBEKCİ BİRAZ DAHA KOŞTURACAK

Erdoğan, ekonomide geçen 14 yıllık bilanço ortaya konulduğunda son dönemde bir durgunluğun görüldüğüne işaret ederek, bunların sebeplerinden bir kısmının siyasi hesaplaşmaların ürünü, bir kısmının da küresel ekonomide 2008'de başlayan ve hâlâ süren sıkıntıların yansıması olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin 2009'da yaklaşık yüzde 1 olan küresel ticaretteki payının 2015'te yüzde 1'in üzerine çıktığını ve ikinci çeyrek itibarıyla yüzde 1.12'ye yükseldiğini kaydeden Erdoğan, "İhracat düşmesine rağmen küresel düzeyde payımız yüzde 0.89'dan, 0.95'e çıktı. Bunun için Sayın Zeybekci (Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci) biraz daha fazla koşturacaksın" diye konuştu. "Sektörel bazda dış ticaret açığımızın dörtte üçünü kimya, eczacılık, metal ürünleri, makine teçhizat ve geri dönüşüm sektörlerinde veriyoruz" diyen Erdoğan, şunları söyledi: Mal grupları bazında ise yatırım mallarındaki açığımız toplam dış ticaret açığımızın üçte birinden fazlasına karşılık geliyor. Aynı şekilde yüksek teknolojili ürünlerin dış ticaret açığımızdaki payı yüzde 40'ın üzerindedir. Bütün bu verilerin bize verdiği mesajlar çok açıktır. Bir defa inovasyona, yüksek teknolojiye dayalı, yüksek katma değere sahip ürünlere ağırlık vermezsek, hedeflerimize ulaşamayız."

BÖYLE TEZGÂH OLMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan faizlerin düşürülmesi gerektiğini tekrarladı. Erdoğan, "Faizin düşmesi lazım, kamu bankaları dahil. Sözleşme, sözleşmeyi okuyamıyorsun bile. Önüne ne konursa imzayı atıyorsun. Böyle tezgah olmaz. Bunu Cumhurbaşkanı söylüyor diye beyefendiler rahatsız oluyor, neden rahatsız oluyorsun? Ben dertliyim. Bu ülkede en zor şartlarda yatırım yapılırsa ülke çökertilemez. Ama diğer türlü ülke durur" dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de 2017'nin yeniden ihracat seferberliğinin başladığı bir yıl olacağını belirtti.