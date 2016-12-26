FETÖ’nün kripto ağı çözülüyor

MASAK, FETÖ’nün finans trafiğine ilişkin raporunu tamamladı. Örgütün yöneticilerinin milyarlarca liralık parasını kurtarmak için üçüncü şahıslar üzerinden açılan mevduat hesapları da donduruldu. Hesaplarda yaklaşık 650 milyon liranın üzerinde para ve altın olduğu belirlendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans sektöründeki kripto ağı çözülüyor. Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK), FETÖ'nün mal varlıkları, banka hesapları, para transferlerine ilişkin envanter çalışmasını tamamladı. Bu kapsamda 800'e yakın isim hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu, Aralık ayı itibariyle dondurulan hesap sayısı da 4 bini geçti. Maliye, örgütün yöneticilerinin milyarlarca liralık parasını kurtarmak için üçüncü şahıslar üzerinden açılan mevduat hesaplarını da dondurdu. Üçüncü kişiler adına açılan hesaplarda ve kasalarda da yaklaşık 650 milyon liranın üzerinde para, altın olduğu belirlendi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan operasyonlarda örgütün kasasından çıkan tutar da 500 milyon lirayı geçti.

46 YILLIK ARŞİV TARAMASI

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında FETÖ ile mücadelede vites yükseltilirken, Fethullah Gülen'in ilk ortaya çıktığı 1970'lerden başlayarak arşiv taraması yapılıyor. FETÖ üyelerinin ayıklanması için yürütülen saha taramasının kapsamı da genişletildi. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, FETÖ mensuplarının kamudan temizlenmesi hem de finansal kaynaklarının kurutulması konusunda önemli mesafe alındığını, kripto isimlerin açığa çıkması için yoğun bir mücadele içinde olduklarını söyledi. Terör örgütünün kripto isimler üzerinden gerçekleştirdiği yüklü miktardaki para transferleri ve toplanan yardımlara ilişkin de geniş bir tarama yaptırılıyor. El konulan yazılı, dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde gizli bağlantılar bir bir gün yüzüne çıkarılıyor.

4 BİN HESAP DONDURULDU

MASAK, FETÖ'nün mal varlıkları, banka hesapları, para transferlerine ilişkin analiz raporu da hazırladı. Rapor, örgütle mücadelenin bilançosunu da ortaya koydu. Örgütle bağlantılı olup da kapatılan kurumların sayısı da 4 bin 500'ü geçti. MASAK'tan gelen raporlar ışığında örgüte destek için para transferine aracılık eden üçüncü şahıslara yönelik de operasyon başlatıldı.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HESAPLARI

FETÖ'nün özellikle darbe girişiminden kısa bir süre önce ve sonrasında 600'ün üzerinde üçüncü şahıslar adına açtığı hesaplar da donduruldu. Soruşturmalarda bu hesaplardan örgüt üyelerinin ailelerine yüklü miktarda para aktarıldığı da belirlendi. Bankalar şüpheli işlemleri dondurma yetkisini kullanırken, parasını yurtdışına kaçırmaya çalışan üçüncü şahısların hesapları da anında bloke ediliyor. Bugüne kadar savcılık dosyalarına yansıyan üçüncü şahıslara ait hesaplardaki para miktarının 650 milyon lira civarında olduğu belirtiliyor.

KÜRESEL GİRİŞİMLER DEVAM EDİYOR

Yurtdışı kara para izleme kurulları ile operasyonların kapsamı genişletilirken, para transferlerine ilişkin bilgi akışı sürüyor. Terör örgütünün finans trafiğini yöneten kilit isimler ve kuryelere yönelik küresel girişimler devam ediyor. Yurtdışına çıkarılan paraya ilişkin savcılıklara gelen ihbarların parasal değeri 3.5 milyar doları buluyor.