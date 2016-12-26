Teknolojiye kaynak Türkiye’den akacak

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Uluslararası Teknoloji Bankası’nın Türkiye’de kurulmasını onayladı. 48 ülkeden oluşacak banka, faaliyetlerine gelecek yıl başlayacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, en az gelişmiş ülkelerin bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirilmesi amacına yönelik, Uluslararası Teknoloji Bankası'nın Türkiye'de kurulmasını onayladı. BM'den yapılan açıklamaya göre, genel merkezi Türkiye'de olacak banka, faaliyetlerine gelecek yıl başlayacak. Söz konusu ülkelere, bilim ve teknoloji politikalarının geliştirilmesi, uygulanması, yönetişim mekanizmalarının kurulması konusunda destek verecek bankaya katkı payları ise gönüllülük esasına göre sağlanacak. BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Kıyısı Olmayan Ülkeler ve Küçük Ada Devletleri Yüksek Temsilcisi Gyan Chandra Acharya, dünyanın en yoksul ülkelerinin bilimsel ve teknolojik altyapılarını genişletmeden güçlü ve sürdürebilir kalkınmayı ve yoksulluğu ortadan kaldırmayı başaramayacaklarını belirtti.



TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Acharya, "Küresel toplumun, yoksulluğun ortadan kaldırılması, yapısal dönüşümlerin hızlandırılması, bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirmesine yönelik bu ulusları destekleme sorumluluğu vardır" dedi. Bankanın kurulmasının, bu ülkeler için hayati bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Acharya, kuruma ev sahipliği yapacağı için Türkiye'ye teşekkür etti.



CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMIŞTI

Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler IV. Konferansı, 2011'de İstanbul'da yapılmıştı. Dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konferansta yaptığı konuşmada, bu ülkelere yönelik olarak bir taahhüt paketi açıklamış, En Az Gelişmiş Ülkeler için "Teknoloji Bankası" rolü üstlenecek uluslararası bir merkez kurulması da bu taahhütler arasında yer almıştı.