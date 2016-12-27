5 adımda 2017 bütçesini belirleyin

Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Artık yeni yıl için hedeflerimizi belirleme ve gerçekleştirme zamanı geldi. İsteklerimiz kişiye göre değişir ama bütçe planlaması yapmadan hedefimize ulaşmamız zor olacaktır. Güvenli ve stresi daha az bir yeni yıl finansal planlaması yapmak için bu önerilere mutlaka göz atın.

1-Gerçekçi somut hedefler belirleyin

Lüks bir otomobil almak, dünya turuna çıkmak ya da büyük bir ev satın almak gibi hayallerimiz olabilir ancak ayağınızı da yorganınıza göre uzatmak lazım. Öncelikle yeni yıl için kendinize somut hedefler belirleyin. Gelir gider dengenize bakarak yeni yılda satın alabileceklerinizi düşünün. En azından satın almak istediğiniz bir şey için birikim yapmaya karar verin.

2-Gelir gider dengenize bakın

Öncelikle kişisel muhasebenizi oluşturmanız şart. Örneğin küçük bir ajandaya tüm harcamalarınızı yazarsanız önümüzdeki aylarda nasıl bir ödeme tablosuyla karşılaşacağınızı görürsünüz. Gelirleriniz ve giderlerinizi yazarak hesap cetvelinizi oluşturun. Buradaki artı ve eksilere göre plan yapabilirsiniz.

3-Borçlarınızı yapılandırabilirsiniz

Eğer kredi kartı borçlarınız çok birikmişse bunun için ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Ya da kredi ve kredi kartı borçlarınız farklı bankalardaysa borç transferi yaparak tek elde toplayabilirsiniz. Kredi notunuz düşmeden hızlı hareket etmeniz lazım. Bildiğiniz gibi kredi veya kredi kartlarındaki bir kaç günlük gecikmeler bile kredi notunuzu düşürür.

4-Acil durum fonu

Öncelikle her türlü ihtimali düşünerek küçük de olsa birikim yapmak şart. Birikimlerinizi ister döviz, ister altın alarak, isterseniz de mevduat hesabı açarak biriktirin. Bazıları Bireysel Emeklilik yani BES sistemini de tercih ediyor. Ancak BES fonlarını her şirket iyi değerlendirmeyebiliyor. Yılda dört kez bu fonları değiştirebilirsiniz. Sizin takip etmeniz daha doğru olacaktır. Böylece acil durumlarda kullanmak üzere bir miktar birikmişiniz olacaktır.

5-Yıllık seyahat ve eğlence planı

Genelde sene başlarında "Bu yıl tatile falan gidemem sıkışık durumdayız" diyen kişi çok olur. Yaz ayları geldiğinde ise dayanamaz ve tatile çıkarız. Aslında kışın tatil planları yaparak satın alırsanız çok daha ekonomik olacağını biliyor musunuz? Örneğin otobüs biletinden bile ucuz bir fiyata uçak bileti bulabilirsiniz. Online uçak bileti sitesi Enuygun.com'da bilet araması yapınca yaz için uçak bileti satın alınabileceğini gördüm. Örneğin şimdiden uçak bileti satın alırsanız yurt içinde pek çok yere yazın gidiş dönüş 100 TL'ye uçabiliyorsunuz. Erken rezervasyon da yaparsanız tatil bütçeniz sizi daha az zorlamış olur.