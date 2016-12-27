Anneye erken emeklilik

Kadınlar, emeklilik için çalışma süresi ve yaş açısından erkeklere göre daha avantajlı durumda. Ayrıca annelerin emekliliği erkene çekme imkanı da var

Sosyal güvenlik sistemi çalışan annelere pek çok kolaylık içeriyor. Kadınlara daha erken yaşta ve daha az sigortalılık süresiyle emekli olma imkanı verilirken, annelere emekliliği erkene çekme olanağı da sağlanıyor. Emeklilik için SSK'lı kadınlarda sigortalılık süresi şartı 20 yıl. Bu süre erkeklerde 25 yıla çıkıyor. Erkeklerde 44'ten başlayan yaş şartı kadınlarda 38'den başlatılıyor ve 58'e kadar çıkıyor. Erkeklerde ise 61, hatta 65 yaşları buluyor. Bağ- Kur kapsamında kadınlar için yaş şartı 40'tan başlıyor ve 58'e kadar çıkıyor. Memurluk yapan kadınlarda da hem yıl hem yaş olarak erkeklere göre avantajlar var. 6 yıl prim fırsatı Bunlara ilave olarak annelere erken emeklilik imkanı da tanınıyor. Üstelik sadece biyolojik annelere değil, evlat edinenlere de bu avantajlar sunuluyor. Doğum borçlanması ile anneler sigortadan sonraki doğumlarda 3 çocuğa kadar borçlanarak



6 yıl prim kazanabiliyor.

Engelli çocuk sahibi olan annelere hem prim hem de yaş avantajı sağlanıyor. 1 Ekim 2008 sonrası çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor. Çalışmayan kadınlara ise isteğe bağlı sigorta imkanı bulunuyor. Hiç çalışmadan aydan aya prim ödeyerek belli bir süre sonra emekli olunabiliyor. Üstelik bu primler sayesinde çalışanlar gibi hastanelerde sigortalı olarak muayene olunabiliyor, ilaç alınabiliyor.