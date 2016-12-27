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ASELSAN Suudi Arabistan'da şirket kurdu

AA
  • Giriş Tarihi: 27.12.2016 16:42
ASELSAN Suudi Arabistan'da şirket kurdu
ASELSAN Suudi Arabistan'da şirket kurdu

ASELSAN, TAQNIA DST ile birlikte Suudi Arabistan'da 6 milyon dolar sermayeli SADEC LLC şirketini kurdu

ASELSAN, TAQNIA DST ile birlikte Suudi Arabistan'da 6 milyon dolar sermayeli SADEC LLC (Saudi Defense Electronics Company) şirketini kurdu.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında "ASELSAN ve TAQNIA DST arasında Suudi Arabistan'da 6 milyon dolar sermayeli SADEC LLC (Saudi Defense Electronics Company) ortak şirketinin kuruluş tescil işlemleri bugün itibarıyla gerçekleştirilmiştir." denildi.

Kurulan şirketin radar, elektronik harp ve elektro-optik sistemleri konusunda faaliyet göstereceği ifade edilen açıklamada, ortaklığın ASELSAN'ın cirosunu olumlu etkileyeceği kaydedildi.

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