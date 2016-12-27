AVM’ler kur riskini hedge edecekler

Dövizdeki yükselme nedeniyle markaların hedefi haline gelen AVM yatırımcıları, kur riskini hedge etmek için bankalarla masaya oturdu

Yılın son çeyreğinde yükselişe geçen kur yüzünden perakendecilerin "TL'ye dönün ya da kira indirimi yapın" tepkilerine maruz kalan AVM yatırımcıları bütün tarafları mutlu edecek bir çözüm bulmak için harekete geçti.



2017 başında belli olur

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, AVM'lerin dövizle kredi borcu olduğu için tamamen TL'ye dönmenin mümkün olmadığını ancak kur dalgalanmasının önüne geçmek için yeni bir finansal enstrümanlar üzerinde çalıştıklarını söyledi. Perakendecinin en çok kurdaki dalgalanmadan şikâyetçi olduğunu ve bu sıkıntının önüne geçilemediği için gündemden düşmediğini vurgulayan Belgü, "Kur riskini tek tarafın üzerine yıkmak doğru değil. Hem perakendeciyi hem de yatırımcıyı mutlu edecek bir yöntem üzerinde çalışıyoruz. Kur riskini hedge etmek gibi bir opsiyon var elimizde. İçinde perakendeci, yatırımcı ve bankacının olduğu bir çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi. Şimdiden 3 bankayla görüştüklerini ifade eden Belgü, "2017'nin ilk çeyreğinde bu işi çözmüş oluruz ve yeni finansal enstrümannı kullanmaya başlarız" diye konuştu.



AVM finansmanı dövizle yapılıyor

Hulusi Belgü, AVM'lerin kiracılara kısa vadeli destekler verebileceğini ancak tamamen TL'ye dönülmesinin sürdürülebilir görünmediğini söyledi. Perakendecilerin kredi ihtiyaçlarına yardımcı olmak için de bir model üzerinde çalıştıklarını belirten Belgü, şöyle konuştu: "AVM yatırımlarının finansmanı dövizle yapılıyor. 10-15 yıllık krediler kullanılıyor. Dolayısıyla yatırımcı kurdaki spekülatif harekete maruz kalmamak için de dövizle kiralıyor. Bu şartlar altında TL'ye dönmek mümkün görünmüyor. Kiracılar da normal şartlarda dövizle kiralamayı tercih ediyorlar. Çünkü TL üzerinden kontrat yaptıklarında enflasyon oranında zam yapmaları lazım. Oysa son bir yıldır TEFETÜFE dövizden daha fazla artıyordu. Dövizle kira, kiracının da işine geliyordu."