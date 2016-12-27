FETÖ finansörü 46 grubun cirosu 35 milyar TL’yi buluyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen 46 grubun şirketlerinin aktif büyüklüğünün 35 milyar lira olduğu belirlendi. Başbakan Binali Yıldırım söz konusu şirketlerin öz kaynağının 16 milyar, cirosunun 14.2 milyar ve mal varlıklarının ise 4.8 milyar lira olduğunu açıkladı.



TOPLAM 692 ŞİRKET VAR

Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ'nün ekonomi ayağını oluşturan şirketlere fon tarafından kayyum atanmasına ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta önemli tespitlerde bulundu. Bu şirketlere yönelik işlemler konusunda titiz bir çalışma yürütüldüğü mesajını veren Yıldırım, şirketlere değil gruplara kayyum atandığına dikkat çekti. Yıldırım'ın verdiği bilgiye göre, bu şirketlerde 90'ı fon personeli olmak üzere toplam 219 kişi yönetim organlarına atandı. Yıldırım, yöneticilerden şirketlerde yaptıkları işlemler hakkında düzenli bilgi talep edildiğini ve kayyumların her bir şirket için ayrı ücret almadığını belirterek, "2 bin lira ile 9 bin lira arasında ücret alıyorlar. Bu tutarlar atanan kişinin görev aldığı şirket sayısına bakılmadan tek bir şirketten ödeniyor" dedi. TMSF'ye devredilen şirket sayısı 692, çalışan sayısı da 38 bin civarında.



FON'LA DURUMLARI DÜZELDİ

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin verdiği bilgiye göre de FETÖ'nün finansörü şirketler fona devredildikten sonra, 17-25 Aralık'ta bozulmaya başlayan ticari faaliyetleri de düzelmeye, borsa değerleri de hızla artmaya başladı. Fon yönetiminde şirketlerin sıkıntıları bir bir çözüldü.