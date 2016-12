Üç yabancı banka Türkiye için kapıda

Uzakdoğu, Körfez ve Amerika’dan 3 bankanın Türkiye’ye gelmek istediğini söyleyen BDDK Başkanı, “2017’de Türkiye’de olacaklarını düşünüyoruz” dedi

Yaratılmaya çalışılan olumsuz havaya rağmen Türkiye, yabancı yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam ediyor. Dünya finans sektörünün önde gelen firmaları Türkiye'ye yatırım konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Amerika'dan bir finans grubunun da Türkiye'de banka kurma planları olduğunu belirterek, "Şu anda Türkiye'de bankacılık yapmaya ilgi duyan 3 banka var. Bu elbette bir süreç. Bunların 2017'de Türkiye'de olacağını düşünüyoruz" dedi. Akben, Bank of China'nın Türkiye'de faaliyete başlamasının ardından Uzakdoğu'dan başka bankaların da Türkiye'ye gelebileceğini, daha önce Türkiye'de temsilcilik açan Bank of Bahrain and Kuwait'in ise (BBK) bankacılık lisansıyla ilgilendiğini kaydetti. BDDK Başkanı, Körfez bölgesinden Türkiye ile ilgilenen bankalar olduğunu ifade ederek, Dubai'den bir bankanın çalışması bulunduğunu, daha önce temsilcilik açan BBK'nın ise bankacılık lisansıyla ilgilendiğini bildirdi.



TAKİPTE SIKINTI YOK

Akben, bankacılık sektöründe kredilerin takibe dönüşüm oranının yüzde 3.2 olduğunu, diğer ülkelerde bu oranın 15'lere kadar çıktığını ifade etti. Akben, bu oranın sürdürülebilir olduğunu, söz konusu oranın kredi kartları, bireysel ve KOBİ kredilerinde biraz daha yüksek olmasına karşın şu anda sistemi etkileyecek boyutta bulunmadığını söyledi.



SON RÖTUŞLAR YAPILIYOR

Mehmet Ali Akben, bankacılık sektöründeki sermaye yeterliliği standart rasyosunun halihazırda yüzde 16 olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Ekim sonu itibarıyla sektörde mevduatın krediye dönüşüm oranı yüzde 124.5. Aktif kârlılığı yüzde 1.6, özkaynak kârlılığı yüzde 14.8, net faiz marjı ise yüzde 3.6." Başkan Akben, faizsiz finans sektörüne yönelik düzenlemeleri içeren kapsamlı bir kanun taslağının hazır olduğunu, üzerinde son rötuşları yaptıklarını belirtti.