Yeni yılda yeni ev almak için nedenler

Yeni bir yıla girerken pek çok kişi plan yapmayı sever. Yeni yılı, hayalini kurduğu bir evde karşılamak isteyen olabilir ya da konuta yatırım yapmak isteyen. Eğer 2017 yılında ev almayı düşünüyorsanız bu nedenleri okuduğunuzda doğru karar verip vermediğinize emin olabilirsiniz. İşte 2017’de ev almak için nedenler...

Konut kredisi faizleri düştü

Konut kredisi faiz oranları son yılların en düşük seviyelerine geriledi. 120 ay vadede %0,88'den başlayan faiz oranlarıyla kredi veren pek çok banka var. Kredi faizleri bu kadar gerilemişken bu fırsatı kaçırmamak lazım. Şu sıralar 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisinin aylık taksitleri %0,88 faiz oranıyla 1.352 TL, toplam geri ödemesi de 163.358 TL.

Ev fiyatlarında gerileme var

Son ekonomik gelişmeler dolarda, altında ve faiz oranlarındaki yükseliş sebebiyle ev yatırım yapanların sayısında azalma oldu. Bazı yerlerde de arz talep dengesizliği oluşunca ev fiyatlarında yükselme durdu gibi. En azından son altı aydır çok fazla yükselen ev fiyatı yok. Parası olan da beklemeyi tercih edince daha uygun fiyata ev bulmak mümkün olabilir. En azından fiyat artışıyla karşılaşmazsınız.

Yatırım yapma şansı

Oturmak için değilse bile yatırım için de ev satın alabilirsiniz. Özellikle uygun fiyatlı ev bulduysanız bir de faiz oranları da bu kadar gerilemişken, yatırım için ev alma fırsatını kaçırmayın. Ya da en azından daha küçük 1+1 bir ev satın alıp bir kaç yıl sonra bu evi daha büyük bir evle takas edebiliriz.

Mekan değişikliği

Eğer oturduğun yerden memnun değilseniz değişiklik yapmanın zamanı geldi demektir. Mekan değişikliği iyi gelebilir, bu yüzden yeni bir ev arayışlarına başlayabilirsiniz. Genelde bu tür adımlar için insanlar hep yeni yıl başlangıçlarını tercih eder. Öyleyse şimdiden yeni bir ev aramaya ne dersiniz?