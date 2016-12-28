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'ye devredildi!

  • Giriş Tarihi: 28.12.2016 17:24 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016 17:25
Aynes Gıda TMSF'ye devredildi!
Aynes Gıda TMSF'ye devredildi!

Son dakika gelen bilgilere göre, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan ’nın 'nin denetimine geçtiği öğrenildi. Sabah saatlerinde şirket yetkilileri için 'den tutuklama kararı verilmişti.

Türkiye'de süt ürünleri üretiminde önemli bir yeri olan San. Ve Tic. AŞ.'nin yetkilileri hakkında geçtiğimiz ay gözaltı kararı çıkmıştı. En büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan Aynes Gıda'nın 'nin denetimine geçtiği öğrenildi.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Bugün ise Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Aynes Gıda Sanayi Ticaret AŞ yönetim kurulu başkanı Nevzat Serin ve üyelerinin de bulunduğu 19 kişi tutuklandı.

TMSF'YE GEÇTİ

Öte yandan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan Aynes Gıda'nın beş gün önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından denetime geçtiği öğrenildi.

TUTUKLANAN O İSİMLER

Mahkeme sonunda Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Serin, yönetim kurulu üyeleri Ayhan Batur, Mehmet Ali Özkan ile Tümay Çalışkan, Suat Hamit Salmaşır, Salih Bilgin, Onur Nayman, Mustafa Bağcı, Metin Tural, Mekke Yassıkaya, Mehmet Uysal, Hüseyin Aktürk, Harun Ekinci, Fatih Dikbakan, Erkan Altındal, Alie Rıza Işık, Alie Öztürk, Eren Yazıcıoğlu ve Hasan Hüseyin Pekdemir tutuklandı.

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