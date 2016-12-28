Himmet vermeyene ceza kestiler

Gümrük Bakanlığı’nın Meclis FETÖ Komisyonu’na gönderdiği rapor, örgütün çirkin yüzünü ortaya koydu. FETÖ’nün himmet vermeyen işadamlarının mallarına gümrükte el koyduğu ve tehdit ettiği belirtildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Meclis FETÖ Komisyonu'na gönderdiği rapor terör örgütünün gümrükler üzerinden vatandaşa nasıl baskı kurduğunu ortaya koydu. FETÖ'nün himmet vermeyen ve örgütün yayın organı Zaman gazetesini satın almayan işadamlarının mallarını gümrük kapılarında bekleterek yüksek miktarla rüşvet istedikleri ortaya çıktı. Diyarbakır, Bursa ve Malatya'da şirketleri bulunan bir işadamının bakanlığa yaptığı suç duyurusu, FETÖ'nün bir başka kirli yüzünü gözler önüne serdi.



İFLASIN EŞİĞİNE GELDİM

Örgütün yayın organı Zaman gazetesine abone olmadığı için hedef seçilen işadamı Ahmet Avuoğlu, şikâyet dilekçesinde, yasalara uygun olarak Çin'den mal getirdiğini belirterek, "Defalarca şifahi ve yazılı olarak başvurmama rağmen hukuken geçerli bir neden belirtilmeyerek malzemeler tarafıma iade edilmemiştir. Bu nedenle iflasın eşiğine geldim" dedi. Sivas'ta oğlu Celal Avuoğlu'nun işyerine FETÖ'cülerin gelerek Zaman gazetesine abone yapmak istediklerini iddia eden Ahmet Avuoğlu, önce direndiğini daha sonra aldığı gazeteyi attığını ifade etti.



TEHDİT ETTİLER

Avuoğlu, şunları söyledi: "Bu sırada oğlum beni aradı. Ben de 'öyle bir şeyi kabul etme' dedim. Oğlum bunun üzerine aboneliği kabul etmedi. Daha sonra örgüt beni tehdit edince gazeteyi alıp pencereden dışarı attım. Bana 'bunun bedelini ağır ödeyeceksin artık malzeme satamayacaksın' dediler. Ardından Çin'den getirdiğim eşyalara el konuldu. Atatürk Havaalanı'ndaki M. ismindeki şef de bize 'Zaman gazetesini dışarı atmanın bedelini ağır ödeyeceksin' dedi. Aynı olay nedeniyle İstanbul'da bir GSM şirketinin sahibi M.İ. oğluma 'Zaman gazetesinin fırlatmanın bedelini ödeyeceksiniz. Hocaefendi'ye nasıl saygısızlık edersiniz. Ben bunları M. Hoca'ya ileteceğim. Sizin işiniz bitti. Sizi buradan kaldırırım' diye tehdit etti. Bu kişinin amcasının oğlu FETÖ'de üst düzey bir yönetici. Çevrede polis olarak bilinir. Çin'den gelen eşyalarımıza gümrükten çıktıktan sonra Emniyet'teki FETÖ'cü polisler tarafından el konulmak istendi. Ancak havaalanı polisi buna izin vermedi."



ZORLA SENET İMZALATTILAR

Kargo aracına yol güzergâhında el koyduklarını söyleyen Avuoğlu, "Eşyalara el koyup beni aradılar. 150 bin TL istediler. Parayı ABD'deki bir hesaba yatırmamı istediler. Yanaşmadım. Bunun üzerine bana zorla biri 50 bin TL, diğeri 61 bin TL olan iki senet imzalattılar. Geri kalan parayı ise nakit istediler. Parayı ödemezsem el konulan eşyaları parça parça satacaklarını söylediler ve piyasaya sattılar" dedi.