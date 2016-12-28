Süt firmasına yönelik FETÖ operasyonunda 19 kişi tutuklandı

Denizli'de, ünlü süt firmasına yönelik FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 19'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında firmanın üst düzey yöneticileri de var.

Denizli'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖPDY) soruşturması kapsamında Aynes süt firmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında firmanın yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin de bulunduğu 19 kişi tutuklandı.

Ayrıca tutuklananların arasında TÜBİTAK'tan böcek davası sonucunda ihraç edilen ve şirkette üst düzey yönetici konumunda işe alınan kişilerin de bulunduğu öğrenildi.





Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 Aralık tarihinde Acıpayam İlçesi'nde yaklaşık 1200 kişinin çalıştığı Aynes süt fabrikasına FETÖPDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Türkiye'nin 4. süt devi olan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Serin ile yönetim kurulu üyeleri eski AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Özkan ile Ayhan Batur'un da aralarında bulunduğu toplam 20 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin evlerinde ve fabrikanın idari bölümünde de aramalar yapıldı, bulunan delillere el konuldu.

Gözaltına alınanlar, ifadelerinin tamamlanmasının ardından Acıpayam Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 20 kişiden aralarında firmanın patronlarının da bulunduğu 19 kişi tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Mahkeme sonunda Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Serin, yönetim kurulu üyeleri Ayhan Batur, Mehmet Ali Özkan ile Tümay Çalışkan, Suat Hamit Salmaşır, Salih Bilgin, Onur Nayman, Mustafa Bağcı, Metin Tural, Mekke Yassıkaya, Mehmet Uysal, Hüseyin Aktürk, Harun Ekinci, Fatih Dikbakan, Erkan Altındal, Alie Rıza Işık, Alie Öztürk, Eren Yazıcıoğlu ve Hasan Hüseyin Pekdemir tutuklandı.

Cezaevi öncesi sağlık kontrolünden geçirilen firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Serin, otobüse bindirilirken, "Aynes'i batıranlar kına yaksın" dedi.

TÜBİTAK'TAN İHRAÇ EDİLEN 3 KİŞİ

Tutuklanan kişilerin arasında TÜBİTAK'tan böcek davası nedeniyle ihraç edilen kişilerinde bulunduğu öğrenildi.

Firma yönetiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofislerine böcek konulması ile ilgili TÜBİTAK'tan ihraç edilen üç kişiye finans ve insan kaynakları ile İstanbul bölümlerinin başına getirildikleri iddia ediliyor. Ayrıca şirket üzerinden yurt dışına FETÖ'ye nakit para aktarıldığı ileri sürülürken, aynı adreste başka bir şirketin kurulu olduğu ve Angola'da faaliyet gösterdiği, şirket yöneticilerinin örgütün şifreli haberleşme sistemi olan Bylock'u da kullandıkları iddia ediliyor.

İŞADAMININ 3 OĞLU DA TUTUKLANDI

Tutuklanan kişilerin arasında bulunan Hasan Hüseyin Pekdemir ile birlikte Pekdemir Marketler Zinciri'nin ortaklarından olan işadamı Cemal Pekdemir'in üç oğlu da FETÖ kapsamında tutuklanmış oldu. Daha önce de Adnan Pekdemir ile Faruk Pekdemir kardeşler tutuklanmıştı.