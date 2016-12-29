Enerji Bakanlığı'ndan flaş elektrik kesintisi açıklaması!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Ülkemizi etkisi altına alan aşırı yağışlar ve fırtına, elektrik iletim hatlarımızda da geçici arızalara sebep olmaktadır. Özellikle, Marmara Bölgesi'nin kuzeyindeki yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle, iletim hatlarında meydana gelen arıza sonucu Adapazarı, Kocaeli, İstanbul illerimizde saat 14:20'de başlayan elektrik kesintileri yaşanmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı TEİAŞ bünyesindeki ekipler hava koşullarının elverdiği çerçevede yaşanan arızalara müdahale etmektedir. Kesintilerin en kısa zaman içerisinde giderilmesi için yoğun mesai harcanmaktadır. Vatandaşlarımızın bilgisine sunulur." denildi