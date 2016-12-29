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Enerji Bakanlığı'ndan flaş sı!

SABAH İNTERNET
  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 16:48 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 16:54
Enerji Bakanlığı'ndan flaş elektrik kesintisi açıklaması!
Enerji Bakanlığı'ndan flaş elektrik kesintisi açıklaması!

yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili yaptı.

Bakanlık'tan yapılan da "Ülkemizi etkisi altına alan aşırı yağışlar ve fırtına, elektrik iletim hatlarımızda da geçici arızalara sebep olmaktadır. Özellikle, Marmara Bölgesi'nin kuzeyindeki yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle, iletim hatlarında meydana gelen arıza sonucu Adapazarı, Kocaeli, İstanbul illerimizde saat 14:20'de başlayan elektrik kesintileri yaşanmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı TEİAŞ bünyesindeki ekipler hava koşullarının elverdiği çerçevede yaşanan arızalara müdahale etmektedir. Kesintilerin en kısa zaman içerisinde giderilmesi için yoğun mesai harcanmaktadır. Vatandaşlarımızın bilgisine sunulur." denildi

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