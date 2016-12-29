X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER EPDK'dan flaş elektriğe zam açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'dan flaş elektriğe açıklaması!

  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 17:55 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 18:08
EPDK'dan flaş elektriğe zam açıklaması!
EPDK'dan flaş elektriğe zam açıklaması!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca () tarihi itibariyle elektriğe uygulanmayacağını açıkladı.

'dan yapılan yazılı açıklamada, 2017 tarihinden itibaren geçerli nihai perakende satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmayacağı kaydedildi.

Yapılan çalışma neticesinde dağıtım bedelinde artış söz konusu iken enerji bedelinde düşüş olduğu belirtilen açıklamada, bu iki bedelin toplamından oluşan ve tüketicinin muhatap olduğu nihai bedelde artış olmadığı açıklandı.

Ayrıca EPDK, tek terimli tek anlı alçak gerilimden bağlı mesken abonesinin 100 kilovat saat için ödeyeceği vergi ve fonlar dahil toplam tutarın 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da yaklaşık 41 lira olacağını duyurdu.

Kurum, üç ayda bir yayınladığı tarife tablolarıyla mesken, sanayi, ticarethane gibi farklı tüketiciler için elektrik bedellerini belirliyor.

Elektrik fiyatlarına son olarak geçen yıl başında yüzde 6,8 oranında zam yapılmıştı.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.