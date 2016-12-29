İTO’dan Cumhurbaşkanlığı sistemine tam destek geldi

Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri olan ve TBMM'de görüşülmeye başlanan Cumhurbaşkanlığı sistemine iş dünyasının desteği artıyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) sistemin iş alemine yansımalarıyla ilgili hazırladığı bildiriyi yayımladı. Bildiride, "Şu anki sistem, ekonomik ve toplumsal engelleri aşmamızda yeterli olmuyor. Çözümü acilen bir sistem değişikliğinde görüyoruz" denildi. İTO Başkanı İbrahim Çağlar, Cumhurbaşkanlığı sisteminin kazanımlarını ele alan bildiriyi, iş dünyasının önde gelen sektörel sivil toplum kuruluşlarına sunacaklarını ve neticeyi kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti. Türkiye'nin önündeki en büyük sorunun sistem olduğunu belirten Çağlar, bunun ivedilikle aşılması halinde ülkenin prangalarından kurtulacağını ve çıktığı milli seferberlik yolunda başarıya ulaşacağını dile getirdi.



2017'yi Ekonomide Milli Seferberlik Yılı ilan etmesi kapsamında hazırlanan "Rejimi değil, sistemi tartışıyoruz" başlıklı bildiriyle ilgili ocakta diğer STK'larla bir araya gelinip değerlendirme yapılacağı açıklandı.