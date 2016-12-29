X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER İTO’dan Cumhurbaşkanlığı sistemine tam destek geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

İTO’dan Cumhurbaşkanlığı sistemine tam destek geldi

  • Giriş Tarihi: 29.12.2016
İTO’dan Cumhurbaşkanlığı sistemine tam destek geldi
İTO’dan Cumhurbaşkanlığı sistemine tam destek geldi

Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri olan ve TBMM'de görüşülmeye başlanan Cumhurbaşkanlığı sistemine iş dünyasının desteği artıyor. (İTO) sistemin iş alemine yansımalarıyla ilgili hazırladığı bildiriyi yayımladı. Bildiride, "Şu anki sistem, ekonomik ve toplumsal engelleri aşmamızda yeterli olmuyor. Çözümü acilen bir sistem değişikliğinde görüyoruz" denildi. İTO Başkanı , Cumhurbaşkanlığı sisteminin kazanımlarını ele alan bildiriyi, iş dünyasının önde gelen sektörel sivil toplum kuruluşlarına sunacaklarını ve neticeyi kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti. Türkiye'nin önündeki en büyük sorunun sistem olduğunu belirten Çağlar, bunun ivedilikle aşılması halinde ülkenin prangalarından kurtulacağını ve çıktığı milli seferberlik yolunda başarıya ulaşacağını dile getirdi.

2017'yi Ekonomide Milli Seferberlik Yılı ilan etmesi kapsamında hazırlanan "Rejimi değil, sistemi tartışıyoruz" başlıklı bildiriyle ilgili ocakta diğer STK'larla bir araya gelinip değerlendirme yapılacağı açıklandı.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.