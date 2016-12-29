Son dakika: Binali Yıldırım'dan asgari ücret açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde konuşuyor.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

Bugün, yıllardır devam eden Suriye'deki kanı durduracak önemli bir ateşkese, RusyaFederasyonu ile birlikte imza koyduk. Ümit ederiz ki bu, Suriye'de yaşanan acıların sonbulması için başlangıç olur."

Olumsuzluklara rağmen ekonomi sağlam duruyor. Kriz algısı oluşturmaya yönelik faaliyetler var.

2017 her bakımdan ülkemiz için daha güzel günleri birlikte yaşayacağımız yıl olacak. 2017'de Türkiye hem yatırım hem üretim hem istihdam hem de ihracat konularında bütün gayretini, bütün imkanlarını ortaya koyacak. Bütçede yatırımlar yüzde 30'a yakın oranda artırdık.

2017'de yatırım, istihdam, ihracat için tüm gayretimizi ortaya koyacağız. Kaynaklara erişimleri kolaylaştırmamız lazım.

İşverenin asgari ücretten kaynaklanan maliyetinin bir kısmını devlet karşılayacak.

Asgari ücret 2017'de vergi dilimine girmeyecek.