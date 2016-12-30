Asgari ücret 1.404 TL

Asgari ücret, 2017’de yüzde 8’lik artışla bin 404 liraya çıktı. Son beş yıldaki artış ise iki kat oldu. Bakan Müezzinoğlu, işverene desteğin süreceği mesajını verdi

Yaklaşık 6.5 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri tamamlandı. Yeni yılın tamamı için belirlenen rakamlara göre asgari ücret 2017 yılında, 2016'ya göre yüzde 8 artarak net bin 404 TL olarak belirlendi. Brüt bin 777 lira olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 88 lira oldu. Son beş yılda iki kat artan asgari ücrette, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 Kasım ayından bu yana yaşanan artış ise 8 kata ulaştı.



ENFLASYONUN ÜSTÜNDE

Hükümet olarak bütçe planlaması yaparken enflasyonu 6.5 olarak hesapladıklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücretteki artış oranını ise yaklaşık yüzde 8 olarak karara bağladıklarını söyledi. Müezzinoğlu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda belirlenen 2017 yılı asgari ücret rakamlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Bu çerçevede brüt asgari ücret bin 777 lira 50 kuruş, net asgari ücret bin 404 lira 6 kuruş. Yani bin 300 liraya 104 lira ilave edildi" dedi. İşçi ile işveren arasındaki dengenin sağlanmasının kolay olmadığını dile getiren Müezzinoğlu, "Bir taraftan işverenimizin dünya ile rekabetteki gücünü koruyan ve destekleyen bakış açısı, diğer taraftan da alın teri döken, emeğinin karşılığını helal rızık olarak evine götürmek isteyen kardeşlerimizin hak ve hukukunun geliştirilmesi. İkisi arasında dengenin sağlanabilinmesi kolay değil" diye konuştu.



BEN DE MUTLU DEĞİLİM

Dengenin sağlanmasının bugünkü konjonktürde daha da zorlaştığını ifade eden Bakan Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buna rağmen öncelikle işçi kardeşlerimizin çok mutlu olamadığı, yine işverenin de çok mutlu olamadığı, bir bakan olarak benim de çok mutlu olamadığım ama neticede olabildiğince ortak karar vermeye çalıştık. Açıkçası üçlü imzanın peşinde bir bakan olarak çok koştum. Türk-İş'in de burada imzasının olmasını isterdik ama başaramadık bu nedenle üzgünüm." Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türkİş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Hükümet adına ise Çalışma Bakanı komisyonda yer alıyor.



DESTEK DEVAM EDECEK

Geçen yıl asgari ücrette yüzde 30 artış olduğu için bir defaya mahsus işverene 100 liralık desteğin verildiğini anımsatan Müezzinoğlu, "Bu yıl da bu desteğin aynı oranda olmasa bile devam edeceği konusunda Başbakanımızın açıklaması var. Destek konusu hükümetimiz tarafından değerlendirilecek" dedi. Müezzinoğlu, yıl sonunda rakamın aynı kalması için vergi kesintisi yapılmaması talebinin değerlendirileceğini söyledi.



TÜRK-İŞ YILLIK İSTEDİ

Hükümetin ve işveren tarafının iki kademeli asgari ücretten yana olduğunu ama Türk-İş'in asgari ücretin yılın tamamı için geçerli olması önerisini dikkate aldıklarını vurgulayan Müezzinoğlu, yeni yılda asgari ücretin yılın tamamı için aynı uygulanmasına karar verdiklerini vurguladı. Öte yandan- Türk-İş'in Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise, "Rakamları beklentilerimizi cevap vermediği için yetersiz buluyoruz. Bu nedenle de işçi temsilcileri olarak karara muhalif kaldığımızı belirtiyorum" dedi. TİSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Demir ise, "İşçiler istedi ama işveren vermedi" şeklindeki bir yaklaşımın doğru olmadığını ifade ederek, ülkenin gerçekleri, konjonktürel durum, enflasyon gibi parametreleri dikkate aldıklarını ifade etti.



İŞVERENE MALİ YETİ 2 BİN 88 TL OLACAK

2017'de asgari ücret bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanacak. Apartman görevlilerinde ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 510 lira 81 kuruş olacak. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu bulacak.