Aslan’a yarım milyarlık yılbaşı piyangosu

Galatasaray, Riva arsasından yarım milyar lira kazanacak. Hayata geçirilecek projelerden elde edilecek gelirin yüzde 80’i Galatasaray, 20’si ise Emlak Konut’a kalacak

"Transfer yapabilmek için oyuncu satmalıyız" diyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yarım milyarlık yılbaşı piyangosu vurdu. Emlak Konut'un, mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ait Riva arazisi üzerinde geliştireceği projelerde kulübün minimum payı 508 milyon 729 bin lira olacak. İhale yöntemiyle geliştirilecek projelerden elde edilecek gelirin yüzde 80'i Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne, yüzde 20'si Emlak Konut'a ait olmak üzere paylaşım yapılacak. Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ait toplam yüzölçümü 1 milyon 98 bin 649.18 metrekare olan arsalar üzerinde proje geliştirmek üzere 29 Haziran 2016'da protokol, 27 Aralık 2016'da da ek protokol imzalandığı hatırlatıldı. Emlak Konut'un 29 Haziran 2016'da KAP'ta yayımlanan açıklamasında, söz konusu protokolün, İstanbul Bakırköy'deki Florya Mahallesi'nde 22 bin 627 metrekare yüzölçümlü ve Beykoz'daki Riva Mahallesi'nde 1 milyon 76 bin 22.18 metrekare yüzölçümlü arsalar üzerinde birlikte proje geliştirmek amacıyla imzalandığı bildirilmişti.