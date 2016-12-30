BEDAŞ'tan elektrik kesintisi açıklaması

BEDAŞ 30, 31 Aralık ve 1 Ocak'ta yapacağı planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmalarını erteleme kararı aldı.

İstanbul Avrupa Yakası'nın elektrik dağıtımını üstlenen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 30, 31 Aralık ve 1 Ocak'ta yapacağı planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmalarını erteleme kararı aldı.

Kesintisiz enerji sağlamak için tüm imkanların seferber edildiği ifade edilen açıklamada yetkili kurum ve kuruluşlarla tam koordinasyon halinde çalışıldığına ve bundan sonra da aynı yöntemin izleneceğine yer verildi.

BEDAŞ'ın 30, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerine yönelik ertelediği yatırımlar süresince EPDK kurallarının yanı sıra iş sağlığı ve güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisinin yapılması öngörülüyordu. Yatırımların ertelendiği ilçe, sokak ve mahalleler şu şekilde sıralanıyor:

Çatalca, Sarıyer, Güngören, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Esenyurt, Sarıyer ve Beylikdüzü ilçelerindeki bazı mahalleleri kapsıyordu.

Karamandere Mh., Karaman Dere Sk., Müjde Çıkmazı Sk., Münir Sk., Müslim Çıkmazı Sk., Müstesna Sk., Nakış Çıkmazı Sk., Karacaköy Merkez Mh., Açelya Çıkmazı Sk., Mustafa Kemalpaşa Cd., Ferah Çıkmazı Sk., Karacaköy Cd., Rehber Çıkmazı Sk., Narin Sk., (Çatalca İlçesi) ve civarında 30.12.2016 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4468-23580-23540)

Kireçburnu Mh., Ada. Sk., Prof. Dr Aykut Barka Cd., Alparslan Sk., Akgül Sk., Ülker Sk., Duygu Sk., Mehmet Efendi Çıkmazı Sk., Sümbül Sk., Akpınar Sk., Akdeniz Sk., (Sarıyer İlçesi) ve civarında 30.12.2016 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4542-4509)

Abdurrahman Nafiz Gürman Mh., Nadide Cd., Nadide Çıkmazı Sk., (Güngören İlçesi) ve civarında 30.12.2016 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4550-496)

Terazidere Mh., Gürsoy Sk., Rüya Sk., Karaman Sk., Güneş Cd., Funda Sk., Feza Sk., Hakan Sk., (Bayrampaşa İlçesi) ve civarında 30.12.2016 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4561-8891)

Fevzi Çakmak Mh., 904. Çıkmaz Sk., 2.Bülbül Sk., 2.Fabrikalar Sk., Halkalı Cd., İzmir Sk., Kanarya Sk., Konfor Sk., Kuzey Sk., 6.Yıldız Sk., (Küçükçekmece İlçesi) ve civarında 30.12.2016 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4617-11573)

Atatürk Mh., Akarsu Sk., Dağhan Sk., Savaş Sk., (Esenyurt İlçesi) ve civarında 30.12.2016 09:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4643-21467-DP 1)

Ayazağa Mh., 208. Sk., 131. Sk., 130. Sk., 128. Sk., (Sarıyer İlçesi) ve civarında 30.12.2016 13:00-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4543-4488)