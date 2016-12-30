Borajet satıldı!

Türkiye’nin bölgesel havayolu şirketi Borajet Havayolları satıldı.

SBK Holding'ten yapılan açıklamada, SBK Holding'in Borajet Havayolları'nın kurucusu ve tek sahibi olan Yalçın Ayaslı'ya ait tüm şirket hisselerinin satın alındığı ve Borajet Havayolları ve bütün İştiraklerinin sahibi olduğu belirtildi.

TÜM HİSSELER SBK HOLDİNG'TE

Açıklamaya göre SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, 30 Aralık 2016 gününden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak Borajet Ailesi'ne katıldı.

Bünyesinde 12 yolcu uçağı ve bir de iş jeti bulunan Borajet'te 500 kişi çalışıyor. İş adamı Yalçın Ayaslı'nın sahibi olduğu yüzde 100 hissenin tamamının SBK Holding'e geçtiği öğrenildi.

3.HAVALİMANI ETKİSİ

Hürriyet'in haberine göre adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, "ABD'lilerin bu satın almayı yapmasındaki en temel neden, 3. havalimanı projesi. ABD'liler bu satın alma ile havacılık alanında önemli bir pozisyon elde etmek istiyor" dedi.

SBK Holding daha önce de, Biofarma İlaç ve Münir Şahin İlaç'ı satın almıştı.