Çin, 2017 sepetine Türk Lirasını da ekledi

Çin ticaret ağırlıklı kur sepetinde 2017 yılı için Türk Lirası'na da yer verdi.

2017 için geri sayım hızlanırken, Türk Lirası, Çin Döviz İşlem Sistemi'nin (CFETS) ticaret ağırlıklı kur sepetine eklenmesiyle uluslararası piyasaların gündemine geldi. Çin ticaret ağırlıklı kur sepetinde doların payını yüzde 26,4'ten yüzde 22,4'e düşürürken sepete Türk Lirası'nın da aralarında bulunduğu 11 para birimi ekledi.



TÜRK LİRASI YÜZDE 0,83 PAY ALDI



Türk Lirası yüzde 0,83 payla Çin'in CFETS RMB Endeks göstergesine dahil oldu. TL, bu payıyla listeye 18. sıradan girmiş oldu. Listede ilk üç sırayı yüzde 22,4 yüzde 16,3 yüzde 11,5 payla dolareuro ve japon yeni alırken TL'den sonra gelen altı para biriminin payı yüzde 0,27'ye kadar (Norveç Kronu) geriliyor. Yeni eklenen 11 para birimiyle birlikte endekse dahil para birimi sayısı 24'e yükselmiş oldu.



ÇİN NE İSTİYOR?



Analistler Çin'in bu hamlesinin yuanın performansı üzerinde dolardaki güçlenmenin etkisini azaltmayı amaçladığını belirtti. National Australia Bank'ın Bloomberg News'te yer alan yorumunda "CFETS'in hamlesi sepetin toplam performansında doların etkisini azaltmayı amaçlıyor. Bu, Çin'in sepete karşı yuanın stabilitesini sağlamasını da daha kolaylaştıracak." ifadeleri yer aldı.

GÖSTERGE NE AMAÇLIYOR?



Gösterge, 2015 Aralık ayında yuanın değerine dolar dışında bir alternatif oluşturmak adına Çin Merkez Bankası (PBOC) tarafından hesaplanmaya başlamıştı. Bu yılın sonuna gelirken yuandolar karşısında sekiz yılın en düşük seviyesine gerilerken endeks karşısında dört ayın en güçlü seviyesinde işlem görüyor. CFETS, her yıl 'uygun bir zamanda' sepetteki para birimlerinin payını güncellemeye devam edeceğini açıkladı.



Aralık ayı başında TL ve yuan arasında doğrudan işlemler başlamıştı. PBOC her gün sonunda TL'nin Çin para birimi karşısındaki değerini ilan ediyor ve her iki yönde yüzde 5 dalgalanmaya izin veriyor.