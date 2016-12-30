Dünya ihracatında payımız artacak

Ülkemizin atlattığı badirelere, jeopolitik gerginliklere ve ticaret ortaklarımızda yaşanan sorunlara rağmen 2016’nın, OVP tahminleri doğrultusunda yüzde 3.2 büyümeyle tamamlanması ve hâlihazırda yüzde 0.9 olan dünya ihracatından aldığımız payın en kısa sürede yüzde 1.5’e çıkarılması öngörülüyor

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı, kamu ve özel sektör işbirliğinde tüm ihracatçı sektörlerimizin hedef ve gelecek beklentileri çerçevesinde hazırlanarak 2012 yılında yürürlüğe girdi. Bu strateji ile ülkemizin büyüme performansının daha da artırılması ve istikrarlı büyümenin temellerinin atılması için; kapsamlı politika araçlarımızı kullanarak ekonomimizin önündeki engelleri kaldırmayı, ülkemize daha yüksek tutarlı, ileri teknolojiye sahip yatırımları çekmeyi ve ekonomik anlamda dünyanın her yerinde var olan bir Türkiye kurmayı amaç edindik. Bu atılımların gerçekleştirilmesi sonucunda Türkiye ekonomisi; ihracatın, yatırımın ve tüketimin kesintisiz pozitif katkı yaptığı bir ekonomi haline gelecek.



İHRACATÇIYA TAM DESTEK

Bu amaçlara ulaşabilmeyi teminen de söz konusu strateji 3 aşamada 4'er yıllık dönemler halinde tasarlandı. Stratejinin uygulamaya aktarıldığı ilk dönem olan 2012-2015 döneminde kısa vadeli projeler ele alınırken, 2012-2019 döneminde orta, 2012-2023 döneminde uzun vadeli projeksiyonlar yer alıyor. Türkiye'nin en önemli ve etkili araçların birisi; dünyanın ve ülkenin gereklerine uygun bir şekilde üç aşamalı olarak kurgulanan ve dinamik yapısıyla birlikte tüm bu ihtiyaçlara cevap veren İhracata Yönelik Devlet Yardımları sistemidir. Bu sistemde; ihracata yeni başlayacak olan bir girişimci de, pazar faaliyetlerini artırmak isteyen bir ihracatçı da, dünya markası olma iddiasına sahip olan kurumsal bir firma da ihtiyaçlarına cevap bulabilmekte. Ayrıca, Türk malı imajının geliştirilmesi ve Türk markalarının küresel arenada rekabet edebilmeleri gayesiyle TURQUALITY ve Marka destek programlarına önem veriliyor. Buna ilaveten, son dönemde tasarım, Türkiye Ticaret Merkezleri ve ileri teknolojili firma satın alımına ilişkin destek mekanizmaları da sisteme alınmıştır.



EN AZ HASARLA ATLATMA

Bu destekler sayesinde, dünya ticaretinde ve küresel ekonomide yaşanmakta olan olumsuz konjonktürün Türkiye bakımından en az zararla atlatılması bekleniyor. Zira, dünya ekonomisi hissedilir bir durgunluk içerisinde bulunuyor. Ülkemizin en önemli ticaret ortağı olan Avrupa Birliği'ndeki toparlanma halen ılımlı seviyeden öteye geçebilmiş değil. ABD'nin para politikasındaki belirsizlikler ve gelişme yolundaki ülkelerin yapısal sorunları, küresel ekonomideki olumsuz atmosfere doğrudan etkide bulunuyor. Bütün bu gelişmeler küresel bazdaki dış ticaret canlılığını zayıflatmakta ve yatırım iştahını düşürmekte. Tüm bu unsurlara ilaveten ülkemizin demokrasisi ve ekonomik istikrarı; 15 Temmuz darbe girişimi gibi alçak bir saldırıyla karşılaşmış, ancak Hükümetimizin reform politikaları ile sağlamlaşmış ekonomik dinamiklerimiz sayesinde böylesine ciddi bir stres testinden başarıyla geçmiştir. Bu gelişmeler bağlamında 2015'te yüzde 6.1 büyüyerek küresel ortalamaların çok üzerinde bir büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin, 2016'nın ilk üç çeyreği itibarıyla da büyüme performansı yüzde 2.2 düzeyinde oldu. Sonuç olarak; ülkemizin atlattığı badirelere, jeopolitik gerginliklere ve ticaret ortaklarımızda yaşanan sorunlara rağmen 2016'yı, OVP tahminleri doğrultusunda yüzde 3.2 büyümeyle tamamlanması ve yüzde 0.9 olan dünya ihracatından aldığımız payın yüzde 1.5'e çıkarılması öngörülüyor.



DAHA FAZLA YABANCI YATIRIM HEDEFİ

2016 yılı itibarıyla, stratejinin ilk aşamasını geride bırakarak 2. aşamasına başlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda Eylem Planı, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler doğrultusunda ve günün gereklerine uygun olarak revize ediliyor. Dünya ticaretinde giderek artan rekabetçi ortamda siyasi, sosyal ve ekonomik çalkantıların etkilediği ihraç pazarlarımızdaki yerimizin korunup daha da geliştirilebilmesi için Bakanlığımız tarafından Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretime ağırlık verilmekte, teşvik sistemi de bu doğrultuda geliştirilip uygulanmakta. Bu kapsamda, böylesi bir vizyonun altyapısını oluşturmak için sürekli çalışmaktayız. Mal ve hizmet ihracatına verilen destekler, yeni yatırım teşvik sistemi, doğrudan yabancı yatırım çekmeye yönelik çalışmalar hep bu bilinçle tasarlanıyor.



İNOVASYON VE AR-GE ÖNCELİK

Dinamik ve esnek bir yapıya sahip ihracat destekleri etkin bir şekilde uygulanmakta ve yeni destek mekanizmaları geliştirilmekte. Uluslararası ticarette ayakta kalabilmenin ön koşulu, günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek standartlarda üretim ve pazarlama. Bu nedenle; Ar-Ge ve inovasyon kaynaklı üretim, marka ve tasarıma dayalı ihracat, öncelik haline geldi. Başta 2023 Türkiye İhracat Stratejisi olmak üzere uygulanan politikalar ile ticarette yenilikçi ve inovatif yaklaşımlar arayışına girilmekte; yeni pazarlara ulaşmak ve aynı zamanda mevcut pazarlardan alınan payları artırmak hususlarında katma değer, inovasyon ve ileri teknoloji konularına ağırlık verilmekte.