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'dan flaş açıklaması!

  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 09:45 Güncelleme Tarihi: 30.12.2016 10:00
Gazprom'dan flaş Türk Akımı açıklaması!
Gazprom'dan flaş Türk Akımı açıklaması!

CEO'su , "'nda 'in altına borular 2017'nin ikinci yarısında döşenecek" dedi.

Rus doğal gaz devi 'un CEO'su , Türk Akım doğal gaz projesi çerçevesinde 'in altına boru döşeme çalışmalarına 2017 yılının ikinci yarısında başlayacaklarını bildirdi.

BORULAR 2017'NİN İKİNCİ YARISINDA DÖŞENECEK

Miller yaptığı açıklamada, "Türk Akım için gerekli izin ve onaylar alındı. Rusya sınırları içindeki inşaat çalışmalarını tamamen bitirdik. 2017'nin ikinci yarısında Karadeniz'e boruları döşemeye başlayacağız" diye konuştu.

11.4 MİLYAR EUROLUK YATIRIM

Türk Akım'ın 910 kilometrelik bölümü Karadeniz'in altında, 180 kilometrelik bölümü ise Türkiye sınırları içinde olacak. Boru hattı için 11,4 milyar euro yatırım yapılacak.

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