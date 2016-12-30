Konut kredilerinde yüzde 15 büyürüz

Ziraat Bankası Şube Bankacılığı Grup Başkanı Süleyman Türetken, konut kredisi pazarında 2017'de yüzde 15-17 büyüme öngördüklerini, Ziraat Bankası olarak ise sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi beklediklerini söyledi. Konut sektörüne ve 2017 yılından beklentilere ilişkin yaptığı açıklamada Türetken, "Gayrimenkul sektöründeki canlılığın önümüzdeki yıllarda da devam etmesini bekliyoruz. Kentsel dönüşümün hızlanması, altyapı projeleri ve ulaşım olanaklarının iyileşmesi, genç nüfusun canlı talebi ve şehirleşmenin devam etmesi sektörün gelişimini olumlu yönde etkileyecektir" dedi ve ekledi: "2017 yılında yüzde 15 ila 17 civarında pazar büyümesi öngörüyoruz. Ziraat Bankası olarak da sektör ortalamasının üzerinde büyüme gerçekleştirerek lider konumumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz." Türetken, bankacılık sektörünün toplam konut kredisi hacminin aralık ayı itibarıyla yılın başına göre yüzde 13 artışla 162 milyar TL düzeyine yükseldiğini belirtti.