2016 kurları kırdı geçti

Geçtiğimiz yıl para birimleri teker teker döküldü. Ekonomik ve siyasi krizlere, Trump’ın seçilmesi ve terör olayları da eklenince yüzde 70’i aşan oranlarda değer kaybı yaşandı

2016 yılı döviz piyasalarını kırıp geçiren bir yıl oldu. Birkaç ülkenin parası iyi bir performans sergilerken, büyük bölümünün para birimleri ise önemli ölçüde değer kaybetti. 2016 yılında en sert dalgalanan para birimi Venezüella bolivarı oldu. Sert bir ekonomik krizle boğuşan ülkede yiyecek sıkıntısı ve ilaç kıtlığı yaşandı. IMF, gelecek yıl enflasyonun yüzde 1.660 oranında artacağını tahmin ediyor. Venezüella'nın para birimi bolivar 2016'da dolar karşısında yüzde 71 değer kaybetti. En hızlı ikinci düşüş Mısır poundunda oldu. Mısır para biriminde değer kaybı yüzde 59'u buldu. Ülke, kasım ayında para biriminin serbestçe dolaşmasına izin vererek radikal bir karar aldı. Bu hareketle derinleşen ekonomik krizini hafifletme ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) acil kredi alma girişimi yapan Mısır'da ilk tepki yüzde 48'lik bir düşüş oldu. O günden bu yana doların karşısında değer kaybı da yüzde 59'u buldu.



NİJERYA ÜÇÜNCÜ OLDU

Nijerya, yılın büyük bölümünde düşük petrol fiyatları ile mücadele etti ve bu durum para birimini baskı altında tuttu. Bütçe gelirinin yüzde 70'i petrole dayanan ülke ekonomisi, birçoğu petrol endüstrisini hedef alan sık sık yapılan terör saldırılarıyla da boğuştu. Para birimi Naira 2016'da dolar karşısında yüzde 37'den fazla değer kaybı yaşadı.



31 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Haziran ayında yapılan referandumda Avrupa Birliği üyeliğini bitirme kararı (Brexit) alan İngiltere'de ise sterlin dibe vurdu. Yatırımcılarda Brexit'in ekonomi üzerindeki gerginliği devam ederken, para birimi dolar karşısında yüzde 17 düştü. Temmuz ayında pound dünyadaki en kötü performans gösteren para birimiydi. Ekim ayında ise 31 yılın en düşük seviyesi olan 1.22 dolara kadar düştü. Referandum gününde parite 1.58 düzeyindeydi.



ARJANTİN PESOSU AĞIR DARBE ALDI

Güney Amerika'nın ikinci en büyük ekonomisi olan Arjantin'in para birimi de 2016'da ağır darbe alanlardan. Yapılan kritik reformlar büyümeye dönüş umutlarını artırırken, 2016 yılında ülke ekonomisi yüzde 1.8 oranında daraldı. Ücretler düşerken enflasyon da yüzde 40'a ulaştı.



TRUMP MEKSİKA'YI DAĞITTI

Meksika pesosu ise Donald Trump'ın başkanlık kampanyası ve seçim zaferiyle büyük darbe aldı. Trump'ın ticaret ve göçmen karşıtı söylemi, pesonun 2016'da dolar karşısında yüzde 17 düşmesine neden oldu. Merkez bankası, pesoya destek için kasım ayında faiz oranlarını yükseltti.