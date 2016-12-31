Borsada küçük şirket istemiyorum

“Borsada 2-3 milyonluk şirketlerin olmasını istemiyorum” diyen Borsa İstanbul Başkanı Karadağ, 2017 yılında 10 büyük halka arz bekliyor

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, borsada 2-3 milyonluk küçük şirketlerin olmaması gerektiğini belirterek, "Küçük şirketlerin borsaya gelmesi taraftarı değilim. Bunu istemiyorum. Bu şirketler, hisse tarafında değil ama proje finansmanı gibi alanlarda sermaye piyasalarından yararlanabilirler. Çünkü, küçük şirketler hisse satışıyla borsaya açıldıklarında kurumsallık ve derinlik olmadığı için çok sıkıntı yaşıyorlar" dedi.

10 FİRMA GELİYOR

Halka arz için belli büyüklükteki firmalarla görüştüklerini ve 2017 ilkbaharından itibaren halka arzların başlayacağını belirten Karadağ, "10 firma ile görüşüyoruz. Büyüklükleri de milyar lira mertebesinde" diye konuştu. Borsa İstanbul'un halka arzı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Karadağ, şunları anlattı: "Bir oran vermek yerine, hayalimde 1 milyar dolarlık bir halka arz miktarı var diyebilirim. Bu milyar TL de olabilir. 2018 yılının mayıs yada haziran ayında işlem yapacak duruma geleceğiz. Daha öne de alabiliriz."

ALTINA YATIRIM YAPIYOR

Enerji Borsası'nı diğer vadeli işlem borsaları gibi İstinye'ye taşıyacaklarını belirten Borsa İstanbul Başkanı Karadağ, "Taşınma teklifini ilettik. Onlara da burada bir yer ayarlıyoruz. Borsa ve pazarlarımız tamamen toplanmış olacak. Altın saklama kapasitesi için de ciddi bir yatırım yapıyoruz. Yakında onun da lansmanını yapacağız" dedi. Gayrimenkulün menkulkıymetleştirilmesi konusunda yapılan çalışmalara da değinen Karadağ, "Belli projelerin, menkul kıymete dönüştürülerek satılmasını öneriyoruz. Tüm kamu-özel sektör (PPP) projelerini üreten konsorsiyum firmalarıyla görüştük. Bunları bir şekilde borsaya getirmeyi istiyoruz. Bankalarla da görüşüyoruz. Bankalar krediyi veriyor ve daha sonra teminatlandırıyor. Bunun dışında bir işlem yapılmıyor. Biz bankaların aktif yapısına da talibiz" diye konuştu.