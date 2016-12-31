Çin’de TL dönemi

Dolarizasyonun etkisini azaltmak için yerel para birimleri ile ticarette önemli bir adım daha geldi. Türk Lirası, Çin Döviz İşlem Sistemi'nin (CFETS) ticaret ağırlıklı kur sepetine eklendi. Çin ticaret ağırlıklı kur sepetinde doların payı yüzde 26.4'ten 22.4'e düştü. Sepete Türk Lirası'nın da aralarında bulunduğu 11 para birimi eklendi. Türk Lirası yüzde 0.83 payla Çin'in CFETS RMB Endeks göstergesine dahil oldu. TL, bu payıyla listeye 18'inci sıradan girdi. Listede ilk üç sırayı yüzde 22.4 payla dolar, yüzde 16.3'le euro, yüzde 11.5'le Japon yeni aldı. TL'den sonra gelen altı para biriminin payı yüzde 0.27'ye kadar (Norveç Kronu) geriledi. Yeni eklenen 11 para birimiyle birlikte endekse dahil para birimi sayısı 24'e yükselmiş oldu.